تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وخيتافي بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر

مباراة ريال مدريد ضد خيتافي Real Madrid vs Getafe في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق خيتافي ضيفاً على ارض ستاد سانتياغو بيرنابيو في مواجهة فريق ريال مدريد في المباراة من الجولة الحادية والثلاثون للدوري الاسباني يوم السبت.

على الرغم من الهزيمة التي ألحقها برشلونة بريال مدريد لا يزال ريال مدريد يتقدم بقوة في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن المركز الثاني، ومن المهم بالنسبة له الفوز باللقب بعد أن فشل في ذلك عدة مرات في العقد الماضي، ومع عودة برشلونة الي اداءه الصحيح ستزداد المباريات شراسة، كما هو متوقع ، كان لدي ريال مدريد أفضل هجوم في الدوري الإسباني بأكمله حتى الآن خاصة علي ارضه، وفي الوقت نفسه ، يحتل خيتافي المركز الحادي عشر في ترتيب الجدول ، ويمر بمجموعة من الاداء السيء كما انه أيضًا يستقبل أهداف كثيرة جدًا وكان في حالة سيئة خارج ارضه، وعلاوة على ذلك ، لديه أيضًا سجل سيىء ضد ريال مدريد على مر السنين، بالنظر إلى هذه الاسباب ، توقع فوز ريال مدريد يوم السبت.

لقد فاز فريق ريال مدريد في 21 مباراة من أصل 25 مباراة إجمالية ضد خيتافي، لقد سجل هدفين أو أكثر في 13 من المباريات الـ 17 الماضية. وفي هذا الملعب ، حقق ريال مدريد سلسلة انتصارات مثالية ضد خيتافي منذ عام 2009، لقد سجل ريال مدريد هدفين أو أكثر في 12 مباراة من أصل 13 مباراة في هذا الملعب.

مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم

سجل ريال مدريد بقيادة كارلو انشيلوتي فوزا بنتيجة 1-2 خارج ارضه في الجولة السابقة ضد سيلتا فيغو، لقد فاز أيضًا بستة من مبارياته السبع الماضية وفاز أيضًا في 12 مباراة من 15 مباراة سابقة لعبها على أرضه، ولاحظ أنه سجل أيضًا ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاثة من المباريات الأربعة السابقة على أرضه، من ناحية أخرى ، فاز خيتافي بنتيجة 1-0 على أرضه الجولة الماضية على مايوركا، لكنه كان في سلسلة بدون انتصارات من ست مباريات قبل ذلك وهو في سلسلة خالية من الانتصارات خارج ارضه منذ نوفمبر أيضًا، بالنظر إلى هذه الملاحظات ، توقع فوز ريال مدريد يوم السبت على أرضه.

خسر ريال مدريد ثلاث مرات فقط طوال الموسم ، ولم يكن هناك سوى واحدة من هذه الخسائر على أرضه، وهذه الهزيمة الوحيدة جاءت ضد برشلونة، لقد سجل ريال مدريد أكبر عدد من الأهداف من بين جميع الفرق في البطولة ، وفريق واحد فقط استقبلت شباكه اهداف أقل منه.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد خيتافي

بالنسبة الى تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد فريق خيتافي اليوم السبت في المباراة التى ستقام على ارض ستاد سانتياغو بيرنابيو فمن المتوقع ان يلعب ريال مدريد المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كورتوا، وفي خط الدفاع: فاسكيز، ناتشو، ألابا، ميندي؛ وفي خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كامافينجا؛ اما في خط الهجوم: أسينسيو، بنزيمة، فينيسيوس.

تشكيلة خيتافي المتوقعة ضد ريال مدريد

اما بالنسبة لتشكيلة خيتافي المتوقعة ضد فريق ريال مدريد اليوم السبت في المباراة من الجولة الحادية والثلاثون للدوري الاسباني فمن المتوقع ان يدخل فريق خيتافي المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سوريا، وفي خط الدفاع: داكونام، كوينكا، ميتروفيتش؛ وفي خط الوسط: سواريز، ألينا، فيلار، ماكسيموفيتش، أوليفيرا؛ اما في خط الهجوم: أونال، ساندرو.