تراند اليوم : دعای سحر ماه رمضان .. دعای سحر ماه رمضان صوتی 2022

دعای سحر ماه رمضان صوتی ،من الأعمال التي يُكثر منها المسلم في شهر رمضان الفضيل هي الدعاء، حيث تُفتح أبواب السماء في أيام هذا الشهر الفضيل، حيث أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، والشهر الذي في أيامه تُستجاب الدعوات، وهنالك العديد من الأدعية المأثورة والتي يكثر الدعاء بها في شهر رمضان تحديدًا، نذكر منها ما يلي:

الله أكرمنا بأن نكون ممن أهل عليهم هلال رمضان وأنت راضٍ عنهم، وأنت قد أنزلت على قلوبهم السكينة والطمأنينة، وقد غفرتَ لهم ورحِمتَهم.

اللهم بلّغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين

اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، ونسألك معافاتك من عقوبتك، اللهم أهل علينا شهر رمضان ونحن وأهلينا وسائر المسلمين بأحسن حال، وأصلح لنا شأننا كلّه يا أرحم الراحمين.

اللهم أهل علينا هلال رمضان شهر الصيام بالرحمة والمغفرة والسكينة والطمأنينة وهدوء البال، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا في هذا الوقت وفي سائر الأوقات طرفة عين، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين.

دعاء اللهم سلّمنا إلى رمضان مكتوب

يعتبر دعاء اللهم سلّمنا لرمضان وسلمه لنا من أكثر الأدعية التي يستقبل بها المسلمون شهر رمضان المبارك، حيث تهب نفحاته على المسلمين بعد تعطشٍ شديد لروحانيات هذه الأيام الفضيلة، فيستقبلونه بكل حفاوة وبأطيب عبارات الدعاء، ومنها:

اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن إياك نعبد وبك نستعين ولك نسجد ونركع، وندعوك ونحمدك، فبك آمنّا، ولرحمتك نرجو، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبّغنا رمضان، اللهم سلّمني إلى رمضان ، اللهم وسلّم رمضان لي، وتسلّمه منس متقبلًا يا رب العالمين.

اللهم بلّغنا رمضان مجبورين مطمئنين، وابعد عنا فيه الحزن الغم يا أكرم الأكرمين

اللهم بلّغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم أبعد عنا الوباء والبلاء والشقاء، وأبعد عنا الأمراض وسائر الأسقام، اللهم رحمتك نرجو فلا تردّنا على أعقابنا خائبين.

اللهم بلّغنا رمضان بلا وباء، وبلّغنا رمضان ونحن في أحسن الأحوال، وبلّغنا رمضان بالخير والبركة والعافية، اللهم بلّغنا رمضان لا فاقديم ولا مفقودين، وحقق لنا أمانينا يا رب العالمين.

اللهم بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، اللهم وأعنّا فيه على الصيام والقيام، واجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم، وأجمع على الهدى أمرنا يا رب العالمين.

اللهم رمضان بلّغني وأحبّتي، اللهم ارزقنا سماع الأذان وإقامة الصلاة وتمام الصيام فيه.

دعاء اللهم بلّغنا رمضان مكتوب

يعتبر دعاء اللهم بلّغنا رمضان من الأدعية المأثورة والتي نُسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تم تصنيفه ضمن الأحاديث الضعيفة، مع جواز الدعاء به حسب رأي علماء الفقه، وفيما يلي نص دعاء الله بلّغنا رمضان: