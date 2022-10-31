تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ بغداد .. امساكية رمضان ٢٠٢٢ بغداد الوقف الشيعي

امساكية رمضان ٢٠٢٢ بغداد امساكية رمضان ٢٠٢٢ بغداد الوقف الشيعي وتتشابه امساكية شهر رمضان 2022 في جميع المحافظات العراقية هذا العام، وذلك بسبب التوقيت الصيفي التي تسير عليه المحافظات العراقية المتشابه، حيث ان جميع المحافظات العراقية التالي ” محافظة بغداد، محافظة ديالى، محافظة الأنبار، محافظة كركوك، محافظة صلاح الدين، محافظة نينوى، محافظة السليمانية، محافظة أربيل، محافظة دهوك، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة ميسان، محافظة ذي قار، محافظة القادسية، محافظة المثنى، محافظة البصرة، محافظة حلبجة.” تتشابه في نفس الامساكية للشهر المبارك شهر رمضان 2022، وامساكية شهر رمضان 2022 العراق.

نعود مع امساكية رمضان 2022 العراق وتختلف مواعيد الأذان والسحور والإفطار بين المدن العراقية، فنجد فرق توقيت بسيط بين كل محافظة وأخرى، لذلك فإن إمساكية امساكية رمضان 2022 في العراق .



