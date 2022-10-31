تراند اليوم : الفوندو 2 الحلقة 8 : مسلسل الفوندو الجزء الثاني الحلقة 8 - egybest الفوندو

تدور الأحداث في إطار مشوق، حيث يحيى الذي يدخل السجن متهما بقتل مريم، وعقب قضاء عقوبته، يقرر البحث عن القاتل الحقيقي، وإظهار براءته.

يخرج يحيى من السجن، ويُقابل جوزيف بحثًا عن مكان ريم، ويقرر البحث عن قاتل مريم الحقيقي.

يحاول سليم إقناع يحيى بالعدول عن الانتقام، وتُخبر ريم - مراد بخروج يحيى من السجن, ويحاول والد يحيى إقناعه بالاستقامة في حياته.

يذهب يحيى رفقة صديقه إلى الملهى ويتعرف على فتاة جديدة، ويغضب خطيب شقيقته بعد اكتشافه بوجود يحيى بالسجن في الماضي.

يخرج صديق يحيى من السجن ويطلب منه المال والذهب الذي سرقه منه العامل، ويستمر والد يحيى في مقاطعته.

يُعيد يحيى المال والذهب الذي سرقه برهان لصاحبه، ويذهب يحيى لوالدة ريم في العيادة للسؤال عنها.

تُخبر والدة ريم - يحيى بسفر ابنتها لكندا، ويساعد جوزيف - يحيى في الوصول لحقيقة قاتل مريم.

يموت مختار بعد اكتشافه حقيقة ابنه من المروكي، وتتوطد العلاقة بين يحيى وريم بعد اعترافها بحبها له.

يحاول جوزيف التقرب من شقيقة يحيى بعد وفاة والدها، ويكتشف يحيى سرقة المروكي من قبل ابنته.

تتهرب درة من محاولات جوزيف بالتقرب منها، ويُخبر يحيى - ريم بإصراره على البحث عن قاتل مريم، ويطلب المروكي من يحيى القيام بمهمة.

يحاول سليم إخبار والده بمرضه، وتتوطد العلاقة بين درة وابن جوزيف، ويتشاجر يحيى مع ريم بعد تمسكه بمعرفة قاتل مريم.

يخرج سليم من المستشفى بعد إجراء العملية، وتستمر علاقة درة بابن جوزيف في التطور.

تعمل بية في شركة سليم الذي يُعجب بها، ويلتقي يحيى بالمروكي ويخبره بيأسه من الوصول لقاتل مريم.

تتوطد العلاقة بين بية وسليم، ويطلب جوزيف من درة الزواج فترفض، ويذهب يحيى لزيارة ريم في منزلها فيجدها فاقدة للوعي. يُنقذ يحيى - ريم من محاولة الانتحار ويطلب منها الزواج فتوافق، ويكتشف مراد الأمر فيحاول التخلص منها، وترفض بية الزواج من سليم.

يدخل جوزيف السجن بعد سرقة ابنه للذهب، وتموت ريم فيحزن يحيى وسليم.

يخرج جوزيف من السجن وتطلب منه درة الزواج منها، وينجح يحيى وسليم في الوصول إلى مراد وإجباره على الاعتراف بقتله لريم.

ترفض بية الزواج من سليم، وتعترف ليحيى بمشاعرها فيتهرب منها، وتقبل درة الزواج من جوزيف.

تعترف بية لسليم بحبها ليحيى، ويرفض والدها طلب يحيى بالزواج، بينما يحاول سليم معرفة تفاصيل جديدة عن مقتل مريم.

يعترف علي ليحيى بقتله مريم، ويطعن يحيى - جوزيف رغبة منه في البقاء بالسجن ولكن الأخير يسامحه، ويقتل سليم - علي خوفا من الفضيحة>

ابطال مسلسل الفوندو 2

نضال السعدي، سهير بن عمارة، كمال التواتي، نعيمة الجاني، ياسين بن قمرة، محمد رغيس، يوسف سحيري