تراند اليوم : مسلسل العائدون الحلقة 7 .. مسلسل العائدون الحلقة 7 السابعة

مشاهدة وتحميل مسلسل الاكشن والاثارة المصري العائدون الحلقة 7 السابعة من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد الفراج مسلسل العائدون من أهم الأعمال الرمضانية التي ستعرض في رمضان لعام 2022، حيث جاءت فكرة المسلسل من الأعمال الوطنية المصرية التي جاءت لعرضها في رمضان لعام 2022 قنوات مصرية منوعة قررت عرض المسلسل لهذا العام تحت عنوان أفضل مسلسل في رمضان 2022، وبما أن المسلسل سيدخل المنافسة بعدد من المسلسلات التي عُرضت لأول مرة وعرضت في رمضان، لكن المنافسة ستكون من الجانب الوطني فقط.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل العائدون

وقررت قنوات DMC المشاركة في المسلسل ومنها مسلسل العائدون، حيث سيتم بث المسلسل حصريا على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السبت 2 أبريل، وينتهي البرنامج بالختام من شهر رمضان المبارك، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 1:30 صباحًا على قناة DMC، وأن قناة DMC هي القناة الأولى التي قررت عرض المسلسل على قمرها الصناعي، بالإضافة إلى حقيقة ذلك ان ادارة القناة اعلنت عن عرض مواعيد المسلسل عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض المواعيد عبر شاشات القناة.

وتدور أحداث المسلسل حول جماعة إرهابية ترتكب أعمال تخريب ونشر واستيلاء على جميع الممتلكات المصرية في وادي المواطنين وتخطط لهدم الدولة المصرية وتدميرها تسعى مصر للقبض على هؤلاء المجرمين والجماعات الإرهابية بكل الطرق، ولمعرفة تفاصيل المسلسل لا بد لي من متابعتها من بداية المسلسل إلى نهايته في شهر رمضان، بعد أن أعلنت أن اليوم هو أول يوم له لعرض الحلقات.

ابطال مسلسل العائدون

أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبدالمغني، هاني رمزي، محمد ممدوح، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم، محمد عادل، أحمد الأحمد، رشا بلال.