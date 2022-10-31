تراند اليوم : مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7 السابعة HD

قصة مسلسل مكتوب عليا

تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

ابطال مسلسل مكتوب عليا

أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، أحمد فهمي، حنان سليمان، بسنت النبراوي، اسامة عبدالله، محمد طعيمة، جهاد عصام.

تُعرَض القضية الاجتماعية التي تناقشها قصة وأحداث مسلسل “مكتوب عليا” في قالب كوميدي، يقوم فيه الفنان أكرم حسني بتقمص شخصية “جلال”، وهو أحد أفراد الطبقة المتوسطة في المجتمع، يلتقي برجل عجوز، يمسح على ذراعه بمادة سحرية مخزنة في زجاجة المسك، ليتفاجأ جلال حين استيقاظه في اليوم التالي ببعض الكتابات على ذراعه والتي تخبره بما سيحصل معه خلال اليوم، ولا يمكن لأحد غيره رؤية هذه الكتابات الغريبة، وتكشف له هذه الكتابات العديد من الأمور الكبيرة والطيرة التي لم يكن يعرفها من قبل، كما تجعل منه مطمعًا لرجال الأعمال الذين يتسابقون لاسغلاله، فيقع في مشاكل لم تكن في الحسبان.

كما تبين أحداث المسلسل قصة حب من طرف واحد يعيشها جلال مع فتاة لا تحبه، بينما تحبه ابنة خالته ومعجبة به لكنه لا يُبادلها نفس المشاعر.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا والقنوات الناقلة

بعد طول انتظار من الجمهور لمواعيد عرض مسلسل مكتوب علي، تُطل بعض القنوات المصرية والعربية لتعلن عن استقبالها لعرض فيلم مكتوب عليّا خلال أيام شهر رمضان المبارك، والذي سيضم ثلاثين حلقة موزعة على طيلة أيام الشهر الفضيل، وقد تم الإعلان أن سيتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل اليوم السبت، وهو أول أيام شهر رمضان في عدد من الدول العربية، وسيتم بثّه على القنوات والمواعيد التالية:

قناة دي إم سي

يعرض في يوم السبت، الثاني من أبريل/ نيسان، في تمام الساعة 7:45 مساءً

يُعاد في يوم الأحد، الثالث من أبريل/ نيسان، في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً

قناة دي إم سي دراما

يُعرَض في يوم السبت، الثاني من ابريل/ نيسان، في تمام الساعة 10:45 مساءً

يُعاد في يوم الأحد، الثالث من أبريل/ نيسان، في تمام الساعة 3:45 صباحًا

يُعاد في يوم الأحد، الثالث من أبريل/ نيسان، في تمام الساعة 5:30 مساءً

كما ويُعرَض المسلسل حصريًا على المنصة الإلكترونية شاهد VIP، وبدون فواصل إعلانية، لكن بعد تسجيل اشتراك مسبق الدفع في المنصة.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

يشارك بعض نجوم الكوميديا البارزين في الوسط الفني المصري في بطولة مسلسل مكتوب عليا، ما يُشكّل عاملًا مهمًا في النجاح الكبير المتوقع للمسلسل، وهؤلاء النجوم هم:

أكرم حسني: في دور جلال إحسان قدري

عمرو عبد الجليل: في دور سلمي

أيتن عامر: في دور روقة

هنادي مهنا

أحمد فهمي: ضيف شرف

حنان سليمان: في دور محاسن

بسنت البراوي

أسامة عبد الله

محمد طعيمة

جهاد عصام

عزة لبيب

محمود السيسي: في دور سيد

هلا رشدي: في دور جيجي

إسماعيل فرغلي: في دور إحسان قدري

هنا زهران: في دور جليلة

طاقم عمل مسلسل مكتوب عليا

شارك في إعداد وإنتاج مسلسل مكتوب عليا بعض الشخصيات المعروفة والبارزة في مجال العمل الفني التلفزيوني في مختلف مراحله، فالمسلسل من كتابة المؤلف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، فيما كانت أعمال الإنتاج لدى كريم أبو ذكري.