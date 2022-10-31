تراند اليوم : رامز موفي ستار الحلقه 7 : حلقة رانيا يوسف مع رامز حلقه رامز جلال اليوم 2022

مشاهدة وتحميل برنامج الكوميديا والمقالب رامز موفي ستار الحلقة 7 السابعة من بطولة الفنان رامز جلال.

قصة برنامج رامز موفي ستار

يستقطب رامز جلال العديد من الفنانين والمطربين والمشهورين للوقوع في فخ مقالبه وإظهار ردة فعلهم على هذه المقالب وقد حقق البرنامج العديد من الجوائز في السنين الماضية ومازال مطلوباً لدى الجمهور العربي.

يعتبر البرنامج الذي يقدمه الفنان المصري الشهير رامز جلال من بين أشهر البرامج في الوطن العربي والذي استطاع من خلاله تحقيق نجاح كبير، وقد تم عرض برنامج المقال للفنان رامز جلال على مدار السنوات الماضية وطيلة أيام شهر رمضان، وأطل علينا في رمضان للعام 2022 بموسم آخر وفكرة جديدة في برنامج موفي ستار، وقد تعرض رامز جلال لموجة واسعة من الانتقادات خلال الموسم الحالي من خلال اتهام برنامجه بالفبركة والتمثيل، لذلك سوف نعرف من خلال مقالنا حقيقة فبركة برنامج رامز جلال رامز موفي ستار.

برنامج رامز جلال موفي ستار رمضان 2022

يُعد برنامج موفي ستار الذي يقدمه الفنان المصري الشهير رامز جلال من بين البرامج التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي يتم عرضها في إطار من السخرية والكوميديا خلال شهر رمضان من كل عام، علما وأنه يعتبر برنامج متخصص في المقالب، ويتم من خلاله استضافة بعض الشخصيات الشهيرة، ويكون ذلك في ظل أجواء كوميدية لا يعرفها الفنان بحيث يتم عمل المقلب فيه، وفي آخر الحلقة يظهر رامز جلال ليعرف عن نفسه بالإضافة إلى كشفه عن الكاميرات، ومن الجدير ذكره بأن برنامج موفي ستار يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر بعد أذان المغرب مباشرة وطيلة أيام شهر رمضان بمعدل حلقة كل يوم.

تسبب برنامج موفي ستار الذي يقوم بتقديمه رامز جلال بإثارة الكثير من الجدل في العام الحالي، حيث يعمل هذا البرنامج على اثارة الكثير من الرعب للضيوف الذين يتم استضافتهم فيه، حيث قام رامز جلال بإطلاق لقب الضحايا عليهم، وان فكرة البرنامج تقوم في الأساس على استدراج أحد الفنانين في كل حلقة من خلال دعوتهم للمشاركة في فيلم أو اعلام مع الممثل الأمريكي الشهير فاندام، وعندما يصلون إلى المكان يتم استدراجهم إلى الصحراء في المملكة العربية السعودية، حيث يستقلون سيارة وتبدأ مطاردة هذه السيارة ويتم احداث الكثير من الضوضاء وأصوات المتفجرات، ولكن هذا الأمر جعل الكثيرين يشككون في هذه المشاهد، وبأنها مجرد أمور مفبركة وباتفاق مع الفنانين.

غادة عادل تؤكد بان مقالب رامز في برنامج موفي ستار مفبركة

أحدثت الحلقة التي قامت بها ادة عادل في برنامج رامز موفي ستار الكثير من الجدل، علما وأن هذه الحلقة عُرضت في الخامس من شهر رمضان والموافق السادس من شهر أبريل عام 2022، ويشار إلى أن الفنانة المصرية غادة عادل قد صرحت بأن الفنان يكون على علم في وقت مسبق بأنه سوف يحصل مقلب، وان التصوير يتم بناء على ذلك، وقد أوضحت الفنانة بانها كانت تعاني من أزمة صحية في بداية شهر مارس، حيث قامت بتصوير حلقتها في السادس من شهر مارس، وهذا الوقت يتزامن مع قيام مرتضى منصور بالكشف عن بعض التفاصيل التي تتعلق ببرنامج موفي ستار، وبأن الفنان يكون على علم مسبق بعمل مقلب، وانه يتم الاتفاق مع رامز جلال من أجل تمثيل هذه المشاهد.