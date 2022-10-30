الاكثر متابعة اليوم - فيفي عبده تدافع عن صورة هيفا وهبي الصادمة

كانت انتشرت صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من كواليس حفلها الغنائي الذي احيته مساء البارحة في المملكة العربية السعودية بمشاركة مواطنتها النجمة إليسا.

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ظهرت هيفا في الصورة بملامح صادمة وبدت أقل جمالاً مما كانت عليه، حيث ظهرت التجاعيد وهذا ما دفع الكثيرون الى انتقادها والسخرية منها مؤكدين أنها في الواقع ليست كما في الصورة المعدّلة وفيها الكثير من الفيلتر.

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الفنانة المصرية فيفي_عبده دافعت عن صورة هيفا، وأطلت بفيديو قالت فيه:

(مساء الخير من مصر متضايقة جدًا على الكلام يالي بتقولوه عن هيفا اولًا هيفا وهبي زي القمر مش عايزة كلام وهي من الستات الباربي قمر)

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وتابعت فيفي: (الاضاءة لم تكن جيّدة على وجهها، خسرت وزنًا وهذا من حقها ومن البروتوكول انو النجم يعمل اللي في نفسه وياللي هو عايزه. وهي من حقها تغيّر من شكلها)

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وأضافت: (الله؟ ايه يالي عملتوا هيفا؟ وقلتوا ده وهبي وفين هيفا! هو ده ياللي انتوا شاطرين فيه ايه يا جماعية في ايه؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا هيفا طول عمرك زي القمر الاضاءة ما كنتش حلوة)