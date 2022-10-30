تراند اليوم : أكثروا من الجنس والقبلات... وإليكم النتيجة الصادمة!

وكالات/الخليج 365/

لا يتحمّس كثر للذهاب إلى النوادي الرياضية وممارسة الرياضة في شكل يومي بهدف حرق السعرات الحرارية، ومنهم من لا يملك الوقت الكافي لهذا الغرض. فمع ضغوط الحياة والتعب، يشعر الانسان في ختام نهاره بإرهاق شديد ويبحث عن "الأسهل" لحرق السعرات الحرارية الزائدة، ولمن يهمّه الامر إليه بعض الطرق "الغريبة" التي تساعده على ذلك وفق ما شرحته اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي في حديث لموقع mtv.

-التقبيل على الفم: إغرفوا ما شئتم من القبلات الحارّة، فالتقبيل لساعة واحدة يحرق نحو 120 سعرة حرارية!

- العلاقة الجنسيّة: ممارسة الجنس تحرق نحو 90 وحدة حراريّة خلال 30 دقيقة.

- الضحك: هو الطريقة التي تستغرق جهداً قليلاً لحرق السعراتالحرارية. فالضحك لمدة 15 دقيقة يحرق من 10 إلى 40 سعرة حرارية، كما أنه يطلق هرمون سيروتونين الذي يقلل الشهية.

- الرقص: للرقص دور كبير في فقدان الوزن، فقد يحرق خلال ساعة بين 450 و600 سعرة حرارية.

- التسوق: ساعة من التسوق يمكن أن تحرق ما يصل الى 180 سعرة حرارية. وإذا ذهب الشخص لشراء أغراض المنزل الثقيلة، يمكنه حرق 260 سعرة حرارية.

- العمل: الوقوف بدل الجلوس في العمل يحرق سعرتين حراريتين فيالدقيقة ما يؤدي إلى فقدان بين 7 و9 كيلوغرام سنوياً.

- الارتعاش من البرد: لا يمكن السيطرة على الارتعاش من البرد وهو أمر ممتاز للذين يريدون إنقاص أوزانهم، فقد يحرق الارتعاش 18 سعرة حرارية يومياً في منزل بارد.

- تناول الطّعام: نحرق نحو 10 في المئة من كميّة الوحدات الحرارية المتناولة. وفي حال تناول 300 وحدة حرارية من البروتينات مثل الدّجاج، نحرق نحو 90 وحدة حرارية لهضمها.

- التركيز والمطالعة والتفكير: نحرق نحو 50 وحدة حراريّة في الساعة.