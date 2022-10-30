تراند اليوم : فضيحة: "المسرح الصيني" في هوليوود أعلن شراء المطرب تامر حسني للبصمة

الخليج 365/

فضحت إدارة المسرح الصيني في هوليوود ادعاءات وكذب المطرب تامر حسني عن تكريمه منها، بحصوله على البصمة الإسمنتية وتخليدها إلى جانب بصمات نجوم هوليوود، عقب عرض فيلمه الأخير "تصبح على خير" داخل أحد القاعات هناك، ووفقًا لما نشرته مجلة "Elucid" الأمريكية، المتخصصة في شؤون الموضة والأزياء.

واوضحت المجلة الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، أن إدارة المسرح الصيني في هوليوود ردت على الانتقادات وردود الفعل العنيفة التي طالتهم بعد وضع المطرب العربي غير المعروف نسبيا تامر حسني، حسبما وصفوه، لبصمة يديه وقدميه، خاصة أن هذه الواقعة مثلت مفاجأة لبعض العاملين بمجال الترفيه في هوليوود، لا سيما أن حسني ليس لديه أفلامًا أو أغنيات أو قاعدة جماهيرية معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت إدارة المسرح دفع المطرب المصري أموالا مقابل الترويج لفيلمه، موضحة أن "مطبوعات وأفيشات فيلمه وُضعت في المسرح لأغراض ترويجية فقط، ولن يتم الاحتفاظ بها في الفناء"، مشيرة إلى أن واقعة بصمة تامر حسني ليست الأولى من نوعها، إذ وضعوا بصمات مشاهير وحيوانات شهيرة وشخصيات خيالية في الباحة الأمامية من المبنى؛ لتتويج احتفالياتهم وفعالياتهم.