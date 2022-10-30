تراند اليوم : بلدية غزة تنتهي من استلام الأفلام المشاركة في مسابقة شركاء (2)

سيتم عرضها على لجنة تحيكم للتقييم

بلدية غزة تنتهي من استلام الأفلام المشاركة في مسابقة شركاء (2)

عزة- الخليج 365

أعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أنها انتهت من استلام الأفلام من المشاركين في مسابقة شركاء للأفلام القصيرة ( 2) والتي تنظمها الدائرة للعام الثاني على التوالي ضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي والعمل التشاركي ودعم المبدعين والموهوبين.

وأفاد منسق المسابقة م . عاصم النبيه أنه تم استلام (55) فيلما من المشاركين في المسابقة وسيجري خلال الأيام القادمة عرضها على لجنة تحكيم خاصة ستكلفها البلدية من ذوي الخبرة في إنتاج الأفلام القصيرة بغرض تقييمها .

وأكد أن أهم الشروط التي تم وضعها لقبول الأفلام هي: ألا يكون الفيلم المقدم للمشاركة في المسابقة قد سبق نشره في أي وسيلة إعلامية، و ألا تقل مدة الفيلم عن نصف دقيقة ولا تزيد عن ثلاثة دقائق، كما أنه تم قبول الأفلام من فئة الموشن جرافيك، والرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

وأوضح أن الأفلام التي تنطبق عليها الشروط سيتم تقييمها وفق محددين هما: تقييم لجنة التحكيم من خارج البلدية وستكون لها نسبة (80% ) من قيمة التقييم، ثم سيتم نشرها على صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) للتصويت من قبل المواطنين وستكون نسبتها ( 20 % ) .

وبين أن الأفلام لها بعد توعوي وتثقيفي في جوانب عديدة هي: تخطيط وتنظيم المدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة، والمحافظة على شاطئ البحر، ومواضيع البلدية الإلكترونية، والحفاظ على نظافة المدينة، بالإضافة إلى قطاع الصرف الصحي، والحدائق العامة والأشجار، وسلامة الأغذية، والمواطن المبادر.

وأوضح أن البلدية خصصت ثلاثة جوائز نقدية بقيمة (800) دولار للأفلام ألف وتتمحور هذه الجوائز حول ثلاثة عناوين رئيسة هي: جائزة غزة بيتنا، وجائزة الصحة والبيئة، وجائزة الشركة والتنمية .

ولفت منسق المسابقة إلى أنه سيتم في غضون الشهر القادم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز في حفل خاص ستنظمه البلدية بمشاركة كافة المتسابقين والمهتمين ووسائل الإعلام ضمن جهود دعم المبدعين والموهوبين .

وكانت بلدية غزة قد نظمت العام الماضي مسابقة " شركاء " للأفلام القصيرة بنسختها الأولى ضمن جهودها لتعزيز الوعي لدى المواطنين بالخدمات التي تقدمها البلدية والمحافظة على النظافة والخدمات الأخرى التي تقدمها البلدية .