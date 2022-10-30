تراند اليوم : عطلة رسمية في العراق بسبب الطقس

بغداد - وكالات - الخليج 365

وجهت الحكومة العراقية بتعطيل الدوام الرسمي، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها"، حيث تشهد العراق هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

وتوقعت دائرة الأنواء الجوية العراقية في تقرير عن الحالة الجوية أن درجات الحرارة في العاصمة بغداد، ستكون الخميس، بحدود 50 درجة مئوية، وهي نفس الدرجة التي تم تسجيلها أمس الأربعاء.

وقالت الهيئة إن "درجات الحرارة العظمى في بغداد ستكون 50 درجة مئوية والصغرى 29 درجة".