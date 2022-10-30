تراند اليوم : طفل من غزة يمشي على قدميه لأول مرة منذ 4 سنوات

القدس المحتلة / الخليج 365

نجح أطباء خلال الأيام الأخيرة في مساعدة طفل من قطاع غزة يبلغ من العمر 4 أعوام، في مساعدته على المشي عبر قدميه بعد أن كان يعيش على كرسي متحرك إثر مشاكل خلقية في العمود الفقري والصدر وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.

والطفل سليمان وفق الصحيفة وصل منذ ثلاثة أسابيع إلى مستشفى "هداسا عين كارم" بعد أن فشل الأطباء في مستشفيات بغزة والضفة من تشخيص حالته جيدا، حيث استطاع الأطباء في المستشفى الإسرائيلي من تشخيص حالته جيدا بعد أن وصل وهو يعاني من ظروف صحية صعبة رافقها صعوبات في التنفس واستخدام أجهزة خاصة لذلك.

وأضافت ، بعد إجراء العديد من الفحوصات تقرر إجراء عملية جراحية له وتم استئصال ورم في الصدر الأيسر، والذي كان سببا في الضغط على الحبل الشوكي والرئة، حيث تسبب له في ضرر كبير وبعد إجراء العملية نجحت بشكل كبير وعاد ليتنفس بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أن الأطباء تفاجأوا من تعافي الطفل واستجابة جسده بعد العملية، وبات يتنفس ويأكل بشكل طبيعي، وقرروا أن يسمح له بالمشي ومع بذل جهد كبير منه بدأ بالمشي عبر استخدامه للكرسي المتحرك كارتكاز، مشيرةً إلى أن ذلك بداية لكي يستطيع المشي بشكل طبيعي قريبا.