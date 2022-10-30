تراند اليوم : المرصد الفلكي السعودي يحدد أول أيام عيد الأضجى المبارك

الرياض - الخليج 365

أعلن "المرصد الملكي" في السعودية، ان اول ايام عيد الاضحى المبارك سيكون يوم الجمعة، الاول من شهر ايلول المقبل.

واوضح المرصد ان يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر آب الجاري سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه ستوافق وقفة عرفات يوم الخميس 31 آب، وبذلك سيكون أول أيام عيد الأضحى هو الجمعة الأول من شهر أيلول المقبل.

وكان المرصد الفلكي السعودي قد أعلن في وقت سابق أن "يوم الاربعاء 23 من آب الحالي سيبدأ فيه موسم الحج هذا العام، حيث يتوالى توافد قوافل الحج لأداء المناسك في الأراضي المقدسة وصولا إلى يوم الحج الأكبر يوم عرفات".