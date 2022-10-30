تراند اليوم : العروس من الضفة الغربية و العريس من غزة والعرس في تركيا

رام الله / الخليج 365

قصة كهذه لا يمكن إلا أن تكون حصرية لنا نحن الشعب الفلسطيني، عرفات الحاج شاب فلسطيني من غزة، وليلى رزق فتاة فلسطينية من الضفة الغربية، لم يستطيعا الزواج لا في الضفة ولا في قطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع أهالي غزة من الوصول إلى الضفة، كما تمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى غزة إلا وفق تصاريح خاصة.

بعد مرور عام على خطبة عرفات وليلى كان الحل بأن يتم عقد العرس في تركيا، فعائلة العريس لم تتمكن من حضور العرس سوى شقيق عرفات لإنه مقيم في فرنسا، وكان البث المباشر العزاء الوحيد لعائلة عرفات حيث شاهدوه من خلال الانترنت.

عائلة العروس تمكنوا من الحضور ومشاركة ابنتهم فرحتها، إلا أن عائلة عرفات لم تتمكن أن تكون بجانبه لترافقه لإحضار عروسته وفقا للعادات الفلسطينية، إلا أن عرفات وجد عائلة غمرته بالحب والمشاركة في فرحة العمر، فلسطينيون من القدس ومن فلسطين المحتلة 1948 ومن الضفة الغربية ومن فلسطيني الشتات كانوا عائلة عرفات في يوم عرسه ورافقوه لإحضار العروس.

العرس حسب وصف الزميل معاذ حامد الذي شارك العريس عرفات فرحته كان مظاهرة كبيرة هتف فيها الجميع حتى بحت الأصوات.

وقال حامد أيضا في حديث مع “مدار نيوز” إن أطرف ما حصل في العرس هو الانقطاع المستمر للكهرباء في السفينة، حيث هتف المدعوون بشكل طريف “بدنا كهربا.. بدنا كهربا”.

المصدر : مدار نيوز