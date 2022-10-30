تراند اليوم : هذا الرجل أقنع صابرين بخلع الحجاب

القاهرة / الخليج 365

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها أحيانًا تستشير بعض شيوخ الأزهر للتعرف على رأيهم في الأعمال الدرامية.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "عم يتساءلون" تقديم الإعلامي أحمد عبدون المذاع على فضائية " ا ل تي سي، : "هناك شيخ أزهري قال للفنانة صابرين، إن الباروكة تحل محل الحجاب، ونصحها بالتمثيل بالباروكة"، مشيرة إلى أن كثرة الفتاوى أحد أسباب تعطل العقول.

وأكدت أنها رفضت كل الأعمال الدرامية التي عرضت عليها للمشاركة فيها بدعوى أنها لا تحتوي على محتوى جيد، لافتة إلى أن المسلسل الوحيد الذي وافقت عليه «ذئاب في الوادي» لم يتم تصويره بسبب الإمكانيات المادية.