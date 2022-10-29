تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. بث مباشر ليستر سيتي ومانشستر سيتي بث مباشر الان مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر الان

مشاهدة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي على البث المباشر عبر الإنترنت ويلتقي مانشستر سيتي مع ليستر سيتي في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت. يتأخر فريق المدرب بيب جوارديولا بنقطتين فقط عن آرسنال متصدر الدوري ويأمل في مواصلة الفوز للضغط على ارسنال في سباق اللقب.

كان إرلينج هالاند استثنائيًا بالنسبة لمان سيتي وسيعود مرة أخرى للاعب لمشاهدة البلوز الذي خسر مرة واحدة فقط في مبارياته الخمس السابقة في الدوري ، على الرغم من أن النرويجي يشك في الإصابة مع اقتراب نهاية الأسبوع.

لم يخسر ليستر سيتي في ثلاث مباريات وسيتطلع إلى إحداث مفاجأة ليحقق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات متتالية.

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موعد مباراة ليستر سيتي ومان سيتي ووقت انطلاق المباراة

لعبة: ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي تاريخ: 29 أكتوبر 2022 انطلاق: 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش / 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي / 5:00 مساءً بتوقيت الهند القياسي مكان: ملعب كينج باور مجرى: fuboTV (ابدأ بنسخة تجريبية مجانية)

كيفية مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومان سيتي على التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت

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في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، يمكن مشاهدة اللعبة مباشرة وعند الطلب باستخدام fuboTV (ابدأ بنسخة تجريبية مجانية) . يمكن للمستخدمين الجدد الاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام من خدمة البث المباشر للألعاب الرياضية ، والتي يمكن الوصول إليها عبر iOS و Android و Chromecast و Amazon Fire TV و Roku و Apple TV وكذلك على متصفح الويب.

ستعرض BT Sport 1 و BT Sport Ultimate المباراة بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي في المملكة المتحدة ( المملكة المتحدة) ، مع إمكانية البث المباشر المتاحة على تطبيق BT Sport.

يمكن للجماهير في الهند مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي على شبكة ستار سبورتس نتوورك.

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قائمة فريق ليستر سيتي وأخبار الفريق

تلقى بريندان رودجرز أخبارًا جيدة من حيث قائمة إصابة ليستر سيتي. من المرجح أن يعود ويلفريد نديدي وجوني إيفانز إلى الفريق بعد التسريح من الإصابة.

ريان بيرتراند وريكاردو بيريرا غائبان لفترة طويلة ولن يكونا جزءًا من تشكيلة يوم المباراة.

توقع ليستر سيتي الحادي عشر: وارد. كاستين ، فايس ، أمارتي ، جوستين ؛ Soumare Maddison، Tielemans، Dewsbury-Hall، Barnes؛ فاردي

موقع لاعبين حراس المرمى وارد ، سميثيز ، إيفرسن المدافعون جاستن ، فايس ، سويونكو ، إيفانز ، أمارتي ، فيسترجارد ، كاستاني ، توماس لاعبي الوسط بارنز ، تيليماس ، ماديسون ، أولبرايتون ، ديوسبيري-هول ، ميندي ، نديدي ، برايت ، سوماري المهاجمون فاردي ، إيهيناتشو ، بيريز ، داكا

فريق مانشستر سيتي وأخبار الفريق

سيتعين على بيب جوارديولا الانتظار لمعرفة ما إذا كان إيرلينج هالاند ، الذي لم يفوت أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي حتى الآن ، يمكنه المشاركة في المباراة القادمة . وكان لابد من استبدال المهاجم ضد بوروسيا دورتموند بسبب مشكلة في قدمه.

جواو كانسيلو لا يزال محل شك بينما كالفين فيليبس وكايل ووكر غائبان لفترة طويلة.

مانشستر سيتي توقع 11: إيدرسون. كانسيلو ، دياس ، أكانجي ، لابورت ؛ سيلفا ، رودري ، دي بروين ؛ فودن ، ألفاريز ، غريليش