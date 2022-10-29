تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2022 .. نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك والنجف وبابل والرصافة نتائج السادس ذي قار وميسان ونينوى وديالي

من المقرر ان تظهر نتائج السادس الابتدائي 2022 في المدن والمديريات التعليمة العراقية على التوالي عبر مواقع عديدة كموقع وزارة التربية والتعليم وموقع ناجح والنجاح والسومرية نيوز.

نتائج السادس الابتدائي 2022 ذي قار

وأنهت محافظة الكرخ تصحيح وتدقيق كافة اوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الدور الاول للعام 2022 بشكل رسمي ، حيث قامت تربية الكرخ بنشر نتائج امتحانات الكرخ الاولى ، وجاري الان رفع نتائج امتحانات السادس الابتدائي لمحافظة الكرخ الثانية والثالثة رسميا عبر موقع الالكتروني لتربية والتعليم قبل نهاية هذا الأسبوع .

نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك

فقد أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2022 الكرخ الثانية والثالثة لم تصدر حتى اللحظة، والتي من المتوقع ظهورها خلال ساعات القادمة، عبر موقع مديرية التربية والتعليم العراقية وموقع النجاح وموقع ناجح وموقع الفرات نيوز وموقع السومرية نيوز وموقع شبكة اخبار الناصرية وعدد آخر من المواقع الاخبارية العراقية لجميع الطلاب والطالبات .

نتائج السادس الابتدائي 2022 النجف

وأوضحت وزارة التربية العراقية أنه تم رفع كافة نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق ، على أن يتم اصدار ونشر نتائج امتحانات خلال الساعات القادمة بشكل رسمي ، لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في السادس الابتدائي 2022 .

فيما لم يتم اصدار حتى اللحظة أي نتائج لامتحانات الكرخ الاولى والثانية ، والتي من المتوقع أن يتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة لجميع الطلاب والطالبات .

نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان

يذكر أن وزارة التربية أكدت أن اعلان نتائج الأمتحانات العامة لطلبة الصف السادس الابتدائي سيكون غير مركزي وكل مديرية أو محافظة تكمل النتائج سوف تعلن عنها مباشرة حيث ذكر المدير العام للأمتحانات العامة نعمه حربي في تصريح له بأن نسب النجاح جيدة وبعض المراكز على وشك الأنتهاء من التصحيح.

نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد الرصافة الثانية

الخليج 365 سيتابع معكم أول بأول نتائج امتحانات السادس الابتدائي للعام 2022 الفصل الدراسي الثاني ، في الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت ، نيوني ، واسط كربلاء القادسية، بابل ، كركوك ، وباقي المحافظات العراقية، أول باول فكونوا بالقرب دوما .

الخطوة الأولى على الطالب الوجه الى موقع نتائجنا.

اما في الخطوة الموالية ثم بتحديد نتيجة السادس ابتتدائي.

تظهر امامك قائمة بأسماء المحافظات.

اختر خانة المحافظ التي تسكن.

ستجد خانتين بجانب خانة المحافظة و بهما حالة النتيجة (تم النشر أو لم يتم النشر ) و خانة لعرض النتائج.

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