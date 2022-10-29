تراند اليوم : مباراة العراق مباشر .. بث مباشر العراق والاردن HD بث مباشر لعبه العراق والاردن مشاهدة مباراة الأردن اليوم مباشر

مباراة العراق مباشر بث مباشر العراق والأردن بث مباشر لعبه العراق والأردن مباراة الأردن اليوم مباشر ويلتقي المنتخبان الشقيقان، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، ويسعى أسود العراق في هذه المواجهة الهامة للخروج من لعنة الهزائم ووقف نزف النقاط، وفي المقابل سيبذل لاعبي المنتخب لأردني جهودهم من أجل تحقيق النصر وحصد النقاط الثلاثة على أمل التقدم في ترتيب مجموعته.

تنطلق اليوم أفتتاحية بطولة كأس آسيا تحت سن 23 وستبدأ الجولة الأولي بين منتخب الأردن امام العراق وسوف تقام علي استاد مركزي( كارشي ، حيث تستضيفها دولة أوزبكستان لهذه النسخة ، وقد يستعد كافة المنتخبات بكامل القوة والتركيز لجمع عدد اكبر من النقاط خاصةً فى هذه المرحلة تعتمد على النقاط فقط من أجل الصدارة وضمان التأهل بنجاح وتخطي دور المجموعات والعبور إلي الأدوار المقبلة ، ولذلك سوف يلتقي كلاً من المنتخب الأردني امام العراقي في الجولة الأولي اليوم.

ينضم المنتخبين إلي المجموعة الثاني برفقة كلاً من “أستراليا والكويت” الذي قد ينضم كلاً منهما أيضاً إلي هذه المجموعة ، ولذلك ستكون منافسة قوية جداً بين الأربعة منتخبات من أجل الوصول إلي الصدارة ، ويسعي كلاهما بتحقيق ومواصلة نغمة الإنتصارات بشكل كبير جداً في بداية المشوار حتي يضمن أحدهما ان يحجز مقعداً ثميناً على قمة المجموعة.

مشاهدة مباراة العراق والأردن اليوم