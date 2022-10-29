تراند اليوم : منتخب ليبيا بث مباشر .. بث مباشر ليبيا وبوتسوانا مباراة ليبيا اليوم مباشر مباراة ليبيا ضد بوتسوانا بث مباشر

بث مباشر ليبيا وبوتسوانا مباراة ليبيا اليوم مباشر مباراة ليبيا ضد بوتسوانا بث مباشر ويستضيف منتخب ليبيا نظيره بوتسوانا اليوم تحت تواجد جماهيري مميز، ويأمل في هذه المواجهة المنتخب الليبي أن يتفوق علي حساب المنافس، وأن يحقق العلامة الكاملة علي الفريق الخصم، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق الإنتصار الكامل علي حساب المنافس، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، خاصة أن التاريخ يقف إلي جانب المنتخب الليبي، وتعتبر هذه المواجهة هي الرابعة بين الفريقين ، ولم يسبق لمنتخب بوتسوانا الفوز علي حساب ليبيا من قبل، كما لم تنجح في تسجيل أي هدف في مرمى الفرسان.

يفتتح ملعب شهداء بنينا اليوم أبوابه لإحتضان أول مواجهات وافتتاحية تصفيات أمم إفريقيا 2023 وسوف يواجه منتخب ليبيا بنظيره منتخب بوتسوانا في الجولة الأولي من تصفيات الأمم الإفريقية ، وقد يسعي المنتخب الليبي في الإستحواذ على المباراة من أجل الخروج منها بأول ثلاثة نقاط له خصوصاً متسلحاً بعامل الملعب والجمهور ، ويرغب في إستغلال هذا جيداً لصالحه حتي يتمكن من الفوز بشكل مؤكد علي حساب نظيره منتخب بوتسوانا.

في سياق آخر منتخب بوتسوانا فهو يدرك حجم وصعوبة الموقف حين يلتقي امام الخصم خارج الديار ، ولكنه يسعي في تقديم أفضل ما لديه اليوم حتي يتمكن ان يخرج بأقل خسائر وضرر علي الأقل نقطة من تعادل ، وبالتالي ستكون مباراة مليئة بالإثارة والقوة بين الطرفين بحثاً عن الثلاثة نقاط الأولي لهما في مرحلة المجموعات الحالية.

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