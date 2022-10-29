تراند اليوم : العراق والاردن مباشر .. بث مباشر مباراة العراق والاردن اليوم بث مباشر لعبه العراق والاردن بث مباشر الأردن تحت 23 ضد العراق تحت 23 بث مباشر

بث مباشر العراق والأردن في تصفيات كأس أسيا تحت عمر 23 سنة، حيث يفتتح فريقي العراق والأردن أولى مباريات التصفيات وسط منافسة قوية وعالية بين الفريقين العربيين. ويدخل منتخب العراق مباراة الأردن باستخدام تشكيلة قوية ننقلها لكم في مقالتنا الرياضية.

وكشف مدرب المنتخب الأولمبي العراقي ميروسلاف سوكوب، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب لمواجهة نظيره الأردني الأولمبي في بطولة كأس آسيا.

وأعلن سوكوب التشكيلة المؤلفة من: حسن احمد لحراسة المرمى، للدفاع حسن رائد ومحمد الباقر كريم وميرخاس دوسكي وحسين عمار، ولخط الوسط مؤمل عبد الرضا وهيران احمد والكسندر اوراها ومنتظر محمد وحسن عبد الكريم، وللهجوم وكاع رمضان. وستجري المباراة عند الساعة الثامنة مساء اليوم الاربعاء بتوقيت بغداد.