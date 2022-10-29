تراند اليوم : رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وأسوان

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في مصر بكافة المحافظات في الدور الاول من خلال منظومة وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم وقم الجلوس وستكون نتائج الشهاده الاعداديه 2022 ايضا متاحة على الرابط. https://prepnatega.emis.gov.eg/.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس والقيد الدور الاول وبالاسم من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الصفحة الفنية.

ووفق وزارة التربية والتعليم ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في ثلاث محافظات وهي محافظة الدقهلية دمياط وكفر الشيخ وأسوان.