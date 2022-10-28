تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول مانشستر ستي الان ليفربول بث مباشر الان ليفربول بث مباشر

ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت. يحتضن ملعب الاتحاد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي موسم 2022-2021، حيث يسعى ليفربول اليوم لتحقيق الفوز ليشعل المنافسة ويعود إلى الصدارة، خاصةً أن الفارق هو نقطة وحيدة، بينما يأمل السيتي بإعطاء ليفربول الضربة القاضية والابتعاد بالصدارة، بل والاقتراب خطوة من اللقب. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع يلا شوت يوتيوب.

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بث مباشر ليفربول الآن، ويدخل ليفربول مباراة اليوم مباشر، بعد أن خاض مباراة قوية أمام واتفورد ضمن مواجهات الأسبوع الماضي من الدوري الانجليزي، حيث انتهت بفوز صعب بهدفين مقابل هدف لصالح ليفربول، بينما على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي مباراه اليوم، بعد خوضه آخر مواجهة أمام بيرنلي، والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

يلا شوت ماتش ليفربول بث مباشر. يحتل ليفربول قبل مواجهة اليوم المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 72 نقطة، محققاً الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراتين، في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 73 نقطة، محققاً الفوز في 23 مباريات، وتعادل في 4 مباراة، وهزم في 3 مباريات.

بث مباشر مانشستر سيتي الآن

من المقرر أن موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول يلا شوت اليوم الأحد 10 أبريل 2022 في الدوري الإنجليزي،و تنطلق في تمام الساعة :-

6:30 مساء بتوقيت السعودية

5:30 مساءاً بتوقيت القاهرة

6:30 مساءً بتوقيت فلسطين

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان

6:30 مساءاً بتوقيت العراق

5:30 مساءاً بتوقيت السودان

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا

4:30 مساءاً بتوقيت تونس

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر

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رابط مانشستر سيتي وليفربول مباشر اونلاين لايف، عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي حيث يذاع ماتش ليفربول والمان سيتي عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1 “BEIN SPORTS PREMIUM HD 1” الناقلة البطولات الانجليزية، والتي عينت حفيظ دراجي معلقاً على المباراة، كما ينقل البث المباشر أيضاً عبر موقع لايف كورة و تطبيق الاسطورة للبث المباشر، كما نقدم من خلال كورة في العارضة تغطية مباشرة لجميع أحداث المباراة قبل وبعد بدون تقطيع.

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ويحتل ليفربول المرتبة الأولى، ضمن الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 2.6 هدف لكل مباراة، حيث سجل لاعبي ليفربول 77 هدف حتى الآن، واهتزت شباكه في 20 مناسبة، بينما يحتل فريق السيتي الترتيب الثاني في قائمة الأكثر تسجيلا بواقع 2.3 هدف لكل ماتش، حيث سجل لاعبي الفريق 70 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف. ليفربول والسيتي اليوم يلا شوت.

توقف محمد صلاح عن التألق منذ عودته من فترة التوقف الدولية، لكن كلوب بالتأكيد لا يستطيع فهم إسقاط المصري في هذه المباراة، تاركًا ماني ودياز وجوتا وفيرمينو للمعركة من أجل آخر نقطتي هجوم، والعودة للصدارة.

تشكيلة ليفربول المحتملة حسب موقع سبورت 365:

أليسون. ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ هندرسون ، فابينيو ، تياجو ؛ صلاح ، ماني ، دياز.

التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي:

إيدرسون. ووكر ، ستونز ، لابورت ، كانسيلو ؛ سيلفا ، رودري ، دي بروين ؛ محرز ، فودن ، ستيرلنج.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

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