تراند اليوم : برشلونة مباشر الان .. بث مباشر برشلونة وليفانتي مباراه برشلونه بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت

مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر Levante vs Barcelona في الدوري الاسباني ، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على ارض ملعب سيوداد دي فالنسيا في مواجهة فريق ليفانتي في المباراة من الجولة الحادية والثلاثون للدوري الاسباني يوم الاحد.

برشلونة في حالة رائعة في الوقت الحالي ، ويسجل فوزًا تلو الآخر، يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الجدول ، وعلى الرغم من أن تجاوز ريال مدريد يبدو غير ممكن الآن، إلا أن فريق برشلونة قد كان رائعا في عودته الي الاداء الصحيح والي قمة الترتيب، واهم من ذلك ، انه واثق من البطولة في الموسم المقبل، مع ذلك يتقدم فريق برشلونة بهدف واحد عن فريق أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب بنفس عدد النقاط، قد يكونون قادرين على القيام بذلك أيضًا. في نهاية هذا الأسبوع ، يواجهبرشلونة اليوم أحد أسوأ الفرق في الدوري الإسباني، حيث ان ليفانتي لم يحتل المركز التاسع عشر في الترتيب فقط ، بل انه حقق سلسلة طويلة من النتائج السيئة وهو المنافس الرئيسي للهبوط في نهاية الموسم، بالنظر إلى هذه الاحصائيات ، توقع فوز برشلونة يوم الأحد خارج أرضه.

كانت المباراة الأخيرة بين برشلونة وليفانتي قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-0، لقد فاز في ثلاثة من المباريات الأربعة الماضية، ولم يحافظ ولا مرة واحدة على شباكه نظيفة في هذا الملعب ضد برشلونة في إحدى مباريات الدوري منذ عام 2004، وانتهت المباراة الأخيرة على هذا الملعب بالتعادل 3-3.

مباراة برشلونة وليفانتي اليوم

فاز ليفانتي بنتيجة 2-0 على أرضه في المباراة الأخيرة، لكنه كان في سلسلة من ثلاث مباريات بدون فوز قبل ذلك ، وظل كذلك في 28 من مبارياته الـ 32 الماضية، لاحظ أيضًا أنه تمكن من تحقيق ما مجموعه ثلاثة انتصارات فقط في هذا الملعب، من ناحية أخرى ، حقق برشلونة انتصارًا بنتيجة 1-0 على أرضه الأسبوع الماضي ، على ضيفه إشبيلية صاحب المركز الثاني ، وقبل ذلك كان قد حقق فوزًا بنتيجة 0-4 خارج ارضه أمام ريال مدريد، علاوة على ذلك ، يتمتع برشلونة أيضًا بسجل رائع في اللقاءات ضد ليفانتي على مر السنين، فريق تشافي هو واحد من الفريقين الوحيدين في الدوري التي فازت بآخر خمس مباريات على التوالي، وفقط ريال مدريد سجل أهدافًا أكثر منه، وفريقان فقط في المجموع استقبلت شباكهم اهداف اقل منه وهي إشبيلية وريال مدريد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ليفانتي

بالنسبة الى تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق ليفانتي اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ملعب سيوداد دي فالنسيا فمن المتوقع ان يلعب برشلونة المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي خط الدفاع: ألفيس، أروجو، إي غارسيا، ألبا؛ وفي خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، إف دي يونغ؛ اما في خط الهجوم: ديمبيلي، أوباميانج، فيران.

تشكيلة ليفانتي المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة ليفانتي المتوقعة ضد فريق برشلونة في المباراة من الجولة الحادية والثلاثون للدوري الاسباني اليوم الاحد فمن المتوقع ان يدخل فريق ليفانتي المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كارديناس، وفي خط الدفاع: ميرامون، روبرت، بوستيجو، فيزو، فرانكيسا؛ وفي خط الوسط: ميليرو، بيبيلو، رادوجا؛ اما في خط الهجوم: موراليس، مارتي.