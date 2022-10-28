تراند اليوم : جزيرة غمام الحلقة 9 .. مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9 كاملة HD

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 9 ،تدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في إحدى القرى المصرية في الصعيد، وتعود القصة إلى حقبة زمنية من القرن التاسع عشر، حيث تتناول قصة المسلسل سكان المنطقة الذين يحِل على ديارهم مجموعة من الأشخاص الغرباء، فتعمل هذه الجماعات على زيادة نزعة الثأر المزروعة اصلًا في نفوس السكان، والتي كانت نزعة سائدة وسمة ذلك العصر، ويعيش أبطال هذا المسلسل قصة حب رغمًا عن الثأر الموجود بين عائلاتهم، فتبدأ قصة الحب في مرحلة من الصراع والنزاع المجهول النهاية.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام والقنوات الناقلة

يتساءل الجمهور المصري والعربي بشكل كبير حول مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام، وعن القنوات التي ستقوم بعرض هذا المسلسل، فيما جاء الإعلان من شبكة قنوات الحياة عن استعدادها لعرض المسلسل بدءًا من أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يكون اليوم السبت، الثاني من شهر أبريل/ نيسان، على أن تكون مواعيد العرض كما يلي:

كما سيتم عرض المسلسل عبر عدد من القنوات الفضائية الأخرى، التي لم تحدّد بعد ساعة العرض، وهذه القنوات هي:

تلفزيون النهار

إم بي سي مصر

دي إم سي.

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام

يشارك في بطولة مسلسل جزيرة غمام عددًا من النجوم اللامعين والبارزين على الساحة الفنية المصرية، والذين لهم ظهورهم المميز خلال الأعمال التلفزيونية، الذي يُكسبهم نجاحًا أكبر مع كل ظهور، ويُثبّت محبّتهم في قلوب جمهورهم، ومن أشهر هؤلاء النجوم ما يلي:

طارق لطفي

فتحي عبد الوهاب

أحمد أمين

مي عز الدين

وفاء عامر

رياض الخولي

محمود البزاوي

هبة عبد الغني: في دور حسنة

إسلام حافظ

أحمد النجار

مونيكا ألفونس

عبد الرحمن القليوبي: في دور قدري البطلان

كما ويقوم على عملية إنتاج المسلسل شركة سينرجي للإنتاج الفني والمنتج المعروف تامر مرسي، فيما يعتبر المسلسل من كتابة المؤلف عبد الرحيم كمال، وتولى المخرج حسن المنباوي كرسي الإخراج في مسلسل جزيرة غمام.

معلومات عن مسلسل جزيرة غمام

يعتبر مسلسل جزيرة غمام من المسلسلات الحصرية الرمضانية التي تم إنتاجها في موسم رمضان 2022م في جمهورية مصر العربية، وهو العمل التلفزيوني الثاني على التوالي الذي يجمع بين كلًا من فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، حيث اشتركا قبل ذلك في بطولة مسلسل “القاهرة كابول” في الموسم الماضي، وفيما يلي أهم الشخصيات القائمة على هذا المسلسل: