تراند اليوم : بث مباشر السيتي .. بث مباشر مانشستر سيتي HD بث مباشر مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول HD

اعتمد يورجن كلوب تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي فمن المقرر أن تنعقد مواجهة القمة الإنجليزية مساء اليوم 10 أبريل 2022، من حساب مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي للمحترفين، ويرفع الليفر شعار الفوز الذي لا بديل عنه ومن المقرر أن يعتمد المدير الفني يورجن كلوب على أفضل اللاعبين وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني.

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على استاد الاتحاد، وسيقاتل لاعبي الريدز من أجل اعتلاء المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي والإطاحة بنظيره مانشستر سيتي الذي قدم مستوى رائع ومميز، ومن المتوقع أن يجري يورجن كلوب بعض التغييرات على تشكيلة الفريق وستواجد لويس دياز على دكة البدلاء، وكانت إدارة نادي ليفربول قد أكدت أنه سيتم تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح بعد التوصل للاتفاق مع إدارة النادي واللاعب.

وحقق ليفربول موخراً انتصار قوى على واتفورد وانتهت المباراة بهدفين دون رد، فأحرز اللاعب ديوغو جوتا الهدف الأول، بينما سجل اللاعب فابينيو تافاريس الهدف الثاني، وبذلك وصل إلى المركز الثاني برصيد 72 نقطة فسجل الفوز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين، ويتفوق مان سيتي على الريدز بفارق نقطة واحدة.

تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، روبيرتسون، جويل ماتيب، فان دايك.

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.