تراند اليوم : توقيت الدراسة في رمضان 2022

توقيت الدراسة في رمضان 2022 ،مع صيام شهر رمضان المبارك تجد أن أجواء الصيام، وما يصاحبها من جوع وعطش يجعل الطالب يشعر بالإرهاق. كما أن الطلاب قد يفقدون التركيز نوعاً ما، والقدرة على المذاكرة، لذا دائماً ما تسعى وزارة التعليم في الجزائر والمغرب عن أنسب الأوقات للدراسة في شهر رمضان المبارك 2022م. وذلك من أجل راحة كافة الطلاب الأعزاء في جميع المراحل الدراسية، وذلك لتطبيقه في كافة المدارس الحكومية، والأهلية في مناطق الجزائر والمغرب. حيث تسعى وزارة التعليم دائما لمساعدة الطلاب دائماً على المذاكرة، وإنجاز الدروس بشكل أفضل، وفي نفس الوقت يتمكن الطلاب من التمتع بفضائل الشهر المبارك الكريم. نواصل حديثنا ضمن سطور مقالنا هذا للإجابة عن السؤال: توقيت الدراسة في رمضان 2022.

تعمل الوزارة على تقليل عدد الحصص، أو تقليل الأوقات المخصصة للدراسة في رمضان. وذلك من أجل إعطاء الطالب قدرة على التركيز، بما يتماشى مع ساعات الصيام في نهار شهر رمضان المبارك، حيث أن توقيت الدراسة في رمضان 2022م، سيتم تطبيقها في التعليم عن بعد، باختيار الأهالي للوقت المناسب، إما بعد صلاة الفجر، او وقت الظهيرة، أو فيما بعد.

وبناء على برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري فان فترة الدراسة اليومية تمتد من الساعة السابعة صباحا الى الساعة الثانية زوالا بالنسبة لولايات أدرار والاغواط وبسكرة وبشار وتمنراست و ورقلة واليزي وتندوف والوادي وغرداية وتميمون وبرج باجي مختار واولاد جلال وبني عباس اضافة الى ولايات ان صالح وان قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.

أما بالنسبة للولايات الاخرى فتكون فترة الدراسة من الساعة الثامنة والنصف (30.

08) صباحا الى الساعة الثالثة والنصف (30.15) بعد الزوال.

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد فقد تقلصت كل من الفترتين الصباحية والمسائية بنصف ساعة (30د) على ان تتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة.

وتمت الاشارة الى ان الفترتين الصباحية والمسائية تفصل بينهما راحة مدتها ساعة وخمس واربعين (45 .1) دقيقة .

أما المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الدوامين فقد تقلصت فيها الفترتان الصباحية والمسائية بساعة واحدة على ان تتخللهما استراحة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة ويكون بينهما فاصل زمني من ثلاثين ( 30) دقيقة.

وحسب وزارة التربية الوطنية فان كل الانشطة المبرمجة تقدم مع تكييف مدتها وفق الزمن المحدد.

وفي الطورين التعليميين المتوسط والثانوي فقد تم تخفيض الحصة التربوية ذات ساعة واحدة بخمس عشرة (15) دقيقة على ان يتم فصل الفترتين الصباحية والمسائية خلال راحة تدوم 15 دقيقة وتتخللهما استراحة لمدة 5 دقائق.