تراند اليوم : ليفربول بث مباشر الان .. ليفربول مباشر اليوم بث مانشستر وليفربول بث مباشر الان ليفربول مباشر الان ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي man city vs liverpool يستضيف ملعب الاتحاد مباراة ليفربول ومان سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، تبلغ المتعة ذروتها في البريميرليج عندما يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في قمة تكسير عظام ضمن الجولة 31 من المسابقة، ويرغب أصحاب الأرض في خطف انتصار يقربهم بشكل واضح من الفوز باللقب بينما لا يأمل الريدز في خسارة المواجهة حتى تبقى حظوظهم قائمة في السباق، ويأمل النجم المصري صلاح في تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل للمرة الرابعة توالياً أمام السيتي، مشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي مباشر اليوم 10-04-2022 الدوري الإنجليزي.

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بث مباشر ليفربول، وضع مانشستر سيتي آخر الترتيبات الفنية تمهيدا لاستقبال ليفربول في معركة كروية مرتقبة، السيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة يحذوه طموح كبير فيي توسيع الفارق بينه وبين خصمه وإعلان نفسه بطلاً حتى قبل نهاية الموسم، ولن يكون هناك فرصة للتعويض في ما تبقى من مباريات لذا فإن قمة الأحد يمكن اعتبارها بمباراة البطولة بامتياز، ولم يكن يتوقع أحد من متابعي الدوري أن تعود المنافسة بهذه الحدة في الجولات الأخيرة بعد أن وصل الفارق أحياناً إلى 12 نقطة كاملة لكن تألق ليفربول وتضييع مانشستر سيتي لبعض النقاط بغرابة جعل التنافس يبلغ مداه مجدداً.

يحل ليفربول ضيفا ثقيلاً على مان سيتي في قمة كروية ستكون حاسمة في مصير الصراع على البطولة المحلية، يذكر أن مشاهدة مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم ابتداء من الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، من خلال قناة بين سبورت بتعليق حفيظ دراجي، ويتطلع رياض محرز لأن يصبح ثالث لاعب من فريقه يسجل في ست مباريات متتالية في الدوري على ملعبه.

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مباراة ليفربول بث مباشر الآن، احترام كبير يكنه بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لمنافسه يورغن كلوب حيث اعتبره أقوى خصم واجهه في مسيرته، وأشار الفيلسوف الإسباني إلى أن فريقه يدخل المباراة من أجل الانتصار لكنه لا يستبعد أن يلعب بأسلوب دفاعي يمكنه من إنهاء الأمور بالتعادل أيضاً، وعجز ليفربول عن تسجيل أي انتصار على حساب الفريق السماوي في آخر أربع مواجهات جمعتهما لذا فإن فك العقدة في اللقاء قد تكون ذات فائدة أكبر بالنسبة له.

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قد يكون التعادل مفيدا أكثر بالنسبة لمانشستر سيتي في قمة اليوم بحكم تفوق الأخير بفارق نقطة في الجدول وهذا ما سيدفع رفاق صلاح لحسم الأمور والخروج بالانتصار المهم في الطريق نحو التتويج، ليفربول الذي كان خارج حسابات اللقب عاد مرة آخرى وأعطى حياة جديدة للمنافسة، ووعد جماهيره بلعب المباريات المتبقية كأنها نهائيات كما جاء على لسان مدربه، ويعيش الريدز أفضل فتراته في الموسم مع توالي الانتصارات واستمراره في المنافسة على كل الألقاب الممكنة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي، قناة Idman التردد 11169 أفقي معدل الترميز 20400، قمر Azerspace، كما تنقل Sport 1 أحداث اللقاء على استرا من خلال التردد 12207، مواجهة هامة بين الفريقين لتحديد هوية بطل الدوري الانجليزي وكتابة تاريخ جديد للنادي.

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يخوض ليفربول بث مباشر مباراته أمام مانشستر سيتي بالقوة الضاربة من أبرز نجومه من أجل التغلب على منافسه والانفراد بصدارة البريميرليج وبتشكيل يتكون من، حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، الوسط: ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.

ينطلق ماتش ليفربول ومانشستر سيتي مباشر في الخامسة ونصف مساءاً، الفريق الفائز سيقطع خطوة كبيرة في مشوار الحصول على الدوري الإنجليزي، فرصة الفريقين متكافئة في ظل تقارب الفوارق الفنية بينهما.

بث مباشر ليفربول الآن، تشكيلة مان سيتي في المباراة المرتقبة تضم، ايدرسون، كايل وواكر، ايمريك لابورت، جون ستونز، جواو كانسيلو، كيفين دي بروين، رودري،بيرناردو سيلفا، رحيم ستيرلينج، خيسوس، فيل فودين.

يسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز واحتلال قمة الدوري دون انتظار أى مفاجآت، حيث انحسرت المنافسة بين الفريقين هذا الموسم، ويتواجد روبيرتو فيرمينو ولويس دياز على مقاعد بدلاء الريدز.

مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي والأفضلية من جانب لاعبو أصحاب الأرض وسط معاناه يعيشها المنافس بسبب الضغط القوي، وتمكن دي بروين من تسجيل هدف التقدم، قبل أن يتعادل الريدز عن طريق ديوجو غوتا.

الشوط الثاني بين مان سيتي وليفربول والنتيجة هي تقدم السماوي بهدفين لهدف، قمة مشوقة على أرضية الميدان حيث يحاول كل فريق مباغتة الآخر والتغلب عليه.