تراند اليوم : مسلسل الفوندو الموسم الثاني الحلقة 9 .. مسلسل الفوندو 2 الحلقة 9

مشاهدة مسلسل الفوندو الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة بطولة نضال السعدي و سهير بن عمارة و كمال التواتي في الفوندو 2 الحلقة 9 ،وواصلت قناة “الحوار التونسي” في تاسع أيام رمضان تصدّر القنوات الأكثر مشاهدة بفارق كبير عن باقي القنوات.

وحقق مسلسلي “الفوندو” نسب مشاهدة قياسية وشكلا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع الأعمال الدرامية حقق برنامج “فكرة سامي الفهري” مع الهادي زعيم نسب مشاهدة عالية في سهرة اليون.

مسلسل "الفوندو" في جزئه الثاني، من بطولة نضال السعدي وهير بن عمارة وكمال التواتي ونعيمة الجاني وياسين بن قمرة. وتدور الأحداث في إطار مشوق، حيث يدخل يحيى السجن متهما بقتل مريم، وعقب قضاء عقوبته، يقرر البحث عن القاتل الحقيقي، وإظهار براءته.

قصة مسلسل الفوندو 2

في إطار درامي وسط أجواء الجريمة، يستمر يحيي في محاولة إثبات براءته مع تصاعد وتشابك الأحداث.

ابطال مسلسل الفوندو 2

نضال السعدي، سهير بن عمارة، كمال التواتي، نعيمة الجاني، ياسين بن قمرة، محمد رغيس، يوسف سحيري