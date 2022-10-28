تراند اليوم : للموت الجزء الثاني الحلقة ١١ .. مسلسل للموت الجزء الثاني الحلقة 11 كاملة HD

و مسلسل لبناني يعرض فى شهر رمضان المبارك2022تدور أحداث المسلسل حول الادوار التمثيلية التى تمثل الواقع الذي نعيشيه من الحالة الاجتماعية والدراما، ويوضح بعض من الاساليب المستخدمة كالطمع والسخرية والسلطة، حيث يغلب على أحداث المسلسل حكايات الواقع اللبناني تغلب على الطابع العام للمسلسل، وتجر المشاهد اللبناني إليها أكثر من ما تفعل الحبكة الرئيسية فيه، وبالتالي يجمع المسلسل كل من ماغي بوغصن ودانييلا رحمة ليقدما معا عملا جديدا خاصة بعد نجاح مسلسلهم السابق أولاد آدم.

قصة مسلسل للموت كاملة 2022

تتلخص أحداث مسلسل للموت في إطار درامي اجتماعي مثير أحداثه قضايا متعددة، تختصر في الطمع والسلطة والتحرى لبعض الاغراض والاهداف، وبين الفقر والاقتناع، وكل ما يولده ذلك التنافي الهائل بين العالمين، ويتمثل هذا العمل فى المسلسل بطولة ماغي بو غصن الممثلة اللبنانية، حيث كانت بدايتها في عالم الفن مع المطرب داود حسين في فوازير رمضان (داوود في هوليوود)، ومن أكثر أهمية الأفعال التي أسهمت فيها في التليفزيون (حمام القيشاني، عصر السيدات، متر ندى، ديو الغرام)، وفي السينما نهضت بتأدية دور بي بي أو بديعة بدران في عمل سينمائي (بي بي) والذي يعتبر أول تجاربها السينمائية.

أبطال مسلسل قصة للموت

ماغي بو غصن.

دانييلا رحمة.

محمد الأحمد.

باسم مغنية.

خالد القيش.

رنده كعدي.

أحداث قصة مسلسل للموت 2022

تتمحور بطولة المسلسل امرأتان هما ماغي بو غصن بدور (سحر) ودانييلا رحمة بدور (ريم) أو (وجدان) (الاسم الأصلي)، سرعان ما يحمل معه رزمة من القضايا الثقيلة التي تتشعّب بدورها إلى مجموعة أحداث يتصل بعضُها ببعض. هي قصة (وجدان) و(سحر) الفتاتين اللتين هربتا من الميتم، وتعهدتا بأن تبقيا سوية «للموت». خلف كل امرأة، معاناة تصل إلى حد المأساة.

تتعرض سحر للاغتصاب من قبل أبيها، وتضطر والدتها إلى نجدتها بتصويب المسدس صوب زوجها المغتصب وصوب جسدها أيضا، أماريم او وجدان، فبعد هروبها من الميتم، تتحول إلى متسولة وسارقة، وتتعرض كذلك للاغتصاب، وتحمل بنتا توهمها رفيقتها بأنها توفيت، لكن نكتشف في ما بعد أن سحر وهبتها إلى شقيقها والأخير قام بتربيتها في بيته.