تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. ماتش برشونة مباشر برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر ماتش برشلونة وليفانتي الان

البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ليفانتي levante vs barcelona يستضيف فريق ليفانتي في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة او الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش فريق برشلونة الكتالوني في المباراة التي من المقرر ان تنطلق صافرتها في اطار منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الاسباني الدرجة الأولى وهي المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب سيوتات دي فالنسيا وتذاع على قناة بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المتميز حسن العيدروس.

خاض فريق ليفانتي منافسات ثلاثين مباراة حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الأولى واستطاع تحقيق الفوز في أربعة مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن في منافسات الموسم الحالي في الوقت الذي كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لعشر مباريات من المباريات التي خاضها فريق ليفانتي إلا أن هزيمته في ستة عشر مباراة من المباريات التي خاضها حتى الآن كانت سببا في توقف رصيده عند اثنتين وعشرين نقطة واكتفى بالتواجد في المركز التاسع عشر وقبل الأخير حتى الان.

أما فريق برشلونة فقد خاض منافسات تسع وعشرين مباراة فقط في منافسات الموسم الحالي حيث يتبقى للفريق مباراة مؤجلة وقد استطاع الفريق تحقيق الفوز في ستة عشر مباراة من المباريات التسع والعشرين التي خاضها حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الاسباني الدرجة الأولى فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لتسع مباريات من المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن ولم يهزم فريق برشلونة سوى في أربع مباريات فقط ليتوقف رصيده بذلك عند سبع وخمسين نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب اندية الدوري الاسباني الدرجة الأولى.