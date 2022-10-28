تراند اليوم : حلقة رامز اليوم هدى المفتي .. رامز جلال الحلقة 9 التاسعة حلقة هدى المفتى بث مباشر رامز موفي ستار الحلقة 8 HD

استضاف الفنان رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9 التاسعة الفنانة الشابة هدى المفتي.

وينطلق عرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرة على قناة إم بي سي مصر، ويمكنكم متابعته من خلال النافذة التالية:

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز موفى ستار

يُذاع برنامج رامز على قناة mbc مصر، البرنامج الأول: 6:00 مساءً السادسة مساءً، ويعاد في الساعة 1:00 صباحاً، قناة mbc1، البرنامج: 8:00 مساءً (الثامنة مساءً) الأول الإعادة: 4:00 مساءا)، والإعادة الثانية: 1:30 مساءا (1:30 مساءا)، قناة mbc العراق تظهر: 9:00 صباحا (9:00 صباحا)، قناة mbc5، عرض: 8: 00 م (8:00 م).

متي يعرض برنامج رامز موفي ستار

حيث سيتم عرض مسلسل رامز موفي ستار على قناة إم بي سي السعودية، حيث أن البرنامج عبارة عن 30 حلقة في كل حلقة يستضيف شخصية تختلف عن الشخصية الأخرى، حيث يشارك رامز في البرنامج الملاكم البلجيكي فاندام، حيث أن مواعيد عرض المسلسل تتمثل في: