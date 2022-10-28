تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وليفانتي بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر الان

مشاهدة مباراة ليفانتي وبرشلونة بث مباشر يلا شوت levante vs barcelona في الدوري الاسباني ، يحل نادي برشلونة مساء اليوم الاحد ضيفا من امام خصمه فريق ليفانتي ضمن مواجهة الجولة 31 من الموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب سيوتات دي فالنسيا مستقبل عليها اليوم ليفانتي المباراة.

نادي برشلونة يدخل مواجهة اليوم ضيفا خارج ملعبه في النصف الثاني للموسم الحالي من الدوري الاسباني ضمن مواجهة الجولة 31 ، وهو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي برشلونة قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق آينتراخت والتي تعادل فيها برشلونة خارج ملعبه بهدف لمثله ضمن مواجهة الذهاب من ربع النهائي في الدوري الاوروبي للموسم الحالي.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق ليفانتي المباراة في الجولة 31 من الموسم الحالي من الدوري الاسباني ، ضمن مواجهة الدور الثاني في الإياب على ملعبه من امام برشلونة ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بفوز برشلونة في المباراة بثلاث اهداف بدون رد ، واخر مباراة لعبها نادي ليفانتي قبل مواجهة اليوم قد حقق الانتصار فيها بهدفين بدون رد في الجولة الماضيه من الدوري.