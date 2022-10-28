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تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر ليفربول مانشستر سيتي مباشر الان

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استقر بيب جورديولا على تشكيلة مانشستر سيتي ضد فستقام مواجهة الديربي مساء اليوم الأحد 10 أبريل 2022، في سياق مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر للمحترفين، وسيبذل لاعبي مان سيتي جهوده المكثفة من أجل الاستمرار بالحفاظ على مركز صدارة ترتيب الدوري المحلي، وفي المقابل لن يكون ليفربول بالمنافس الهين حيث يطمح أبناء يورجن كلوب لنتزاع المركز الأول.

يستضيف استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، وقد انتهي أبناء بيب جورديولا من التدريبات الجماعية التي انطلقت على قدم وساق استعداداً لمواجهة الديربي الإنجليزي، ومن المتوقع أن يجري المدير الفني  للسيتي بعض التغييرات الهامة، وسيقود رياض محرز قلب الهجوم إلى جانب الثنائي جاك جريليش وفيل فودين، فيما سيتواجد رحيم ستيرلينج على دكة الاحتياط، وسيقاتل اللاعبين من أجل زيادة فارق النقاط بينهم وبين ليفربول الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق سلسلة من الانتصارات في الجولات السابقة، فتغلب على أتلتيكو مدريد بربع نهائي بهدف واحد دون رد، فيما حقق الفوز على بيرنلي بالدوري الإنجليزي بهدفين دون مقابل ليستمر في احتلال المركز الأول برصيد 73 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: آيميريك لابورت، كايل ووكر، جواو كانسيلو، جون ستونز.

في خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروينه.

في خط الهجوم: فيل فودين، رياض محرز، جاك غريليش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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