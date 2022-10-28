تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر برشلونة وليفانتي بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر برشلونة الان بث مباشر برشلونة وليفانتي بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر ويلاقي برشلونة نظيره ليفانتي مساء يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، من حساب مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإسباني “الليجا”، ويستغل البلوغرانا فارق النقاط بينه وبين غريمه وسيواصل تشافي قيادة فريقه نحو المزيد من الانتصارات بعد النتائج الجيدة التي حققها الفريق، وسيدفع المدير الفني للبرشا بأفضل اللاعبين الذين سيقاتلون من أجل نيل النقاط الثلاثة.

تنعقد مباراة برشلونة وليفانتي على ملعب سيوداد دي فالنسيا، ويدخل البرشا لقاءه بمعنويات مرتفعة جداً باحثاً عن الفوز الذي لا بديل عنه على أمل تقليص فارق النقاط بينه وبين صاحب الصدارة ريال مدريد، بينما ليفانتي فستكون مهمته تحقيق النصر وتخطى عقبة برشلونة لحصد النقاط الثلاثة ويسعى ليفانتي للخروج من لعنة الهزائم وإهدار النقاط التي عاني منها خلال الفترة الماضية ليحتل مركز متأخر في ترتيب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حقق فوز صعب جداً في الجولة السابقة من الدوري الإسباني على إشبيلية بهدف دون رد، وحصد البلوغرانا النقاط الثلاثة، وعلى صعيد مباريات الدوري الأوروبي فقد سقط أمام آينتراخت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 57 نقطة مسجل الفوز في 16 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مباريات، أما ليفانتي فقد احتل المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة عقب تحقيقه الفوز في 4 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 مباراة.

وسيتم نقل مباراة برشلونة وليفانتي على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية.