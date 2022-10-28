تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي تويتر ماتش ليفربول مباشر ماتش السيتي وليفربول

مانشستر سيتي نجح في الفوز باللقاء الماضي علي حساب نادي بيرنلي، وذلك بهدفين دون رد، وسجل الأهداف وقتها كلا من كيفين دي بروين، وإلكاي جوندوجان، فهل ينجح بالتفوق هذه المرة علي حساب منافس قوي وكبير مثل الريدز أم لا.

ليفربول بقيادة محمد صلاح يحاول هو الآخر أن يكون لديه العلامة الكاملة علي حساب المنافس نادي مانشستر سيتي، وذلك من أجل التقدم بالترتيب، فهل ينجح في حصد العلامة الكاملة علي حساب الخصم الأول في الترتيب والذي نجح في الوصول معه إلي هذا الفارق النقطي، بعد أن كان السيتي لديه فارق نقاط كبير للغاية منذ عدد كبير من الأسابيع، وبالتالي سيحاول صلاح مساعدة زملاءه من أجل تحقيق العلامة الكاملة في هذه المواجهة الكبيرة.

ليفربول في المواجهة الماضية نجح في الفوز بصعوبة كبيرة علي حساب نادي واتفورد، وذلك بهدفين دون رد، وسجل الأهداف وقتها كلا من دييجو جوتا في الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب فابيو هنريكي من ركلة جزاء الهدف الثاني.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم