تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2022

نتائج مفاضلة الموازي للعام الدراسي 2022، قامت وزارة التعليم العالي في سوريا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر للعام 2022م. بالإعلان عن نتائج مفاضلتي التعليم الموازي، ومنح الجامعات والتي تعتبر خاصة للاختصاصات غير الطبية، وذلك للعام الدراسي 2022 – 2022م.

كما أنها أعلنت عن رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للعام الدراسي 2022. والذي يمكن من خلاله أن يتمكن الطالب من معرفة النتائج الرسمية فور الإعلان عنها. حيث أن الطلاب بعد تقدمهم بالآلاف، فإنهم ينتظرون كل يوم موعد إعلان النتائج. والموعد الذي سيتم فيه تفعيل روابط البحث، والتي يمكن من خلالها الحصول على النتائج. الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للعام الدراسي 2022-2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء العاشر من شهر نوفمبر للعام 2022م. أنها سوف تضع نتائج مفاضلتي التعليم الموازي، ومنح الجامعات للاختصاصات الغير طبية عبر الرابط المخصص. والذي سيتم تفعيله فور الإعلان عن النتائج.

كما أنه كان قد تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات إلى مفاضلات التعليم الموازي الخاص للفرع العلمي، والثانويات المهنية. كذلك منح الجامعات الغير طبية، وذلك للعام الدراسي 2022 – 2022م. حيث أنه في مراكز جامعة دمشق بلغ عدد المتقدمين لأكثر من 19 ألف.

كما أنه من أهم البيانات التي أعلنت عنها مديرية النظم والمعلومات الجامعية، فإنه قد تقدم إلى مفاضلة الموازي للفرع العلمي وذوي الشهداء حوالي سبعة عشر ألف طالب. بينما تقدم إلى مفاضلة الموازي للمهني حوالي ألف وتسع مائة طالب. أيضا فإنه بالنسبة لمنح الجامعات الخاصة غير الطبية تقدم حوالي 60طالب.

نتائج مفاضلة الموازي 2022

أصدرت وزارة التعليم العالي الرابط المخصص لنتائج مفاضلة الموازي للعام 2022 – 2022م. كما أن هذه المفاضلة حسب معدلات الموازي. أيضا فإنها حسب رقم الاكتتاب، وحسب معدلات الموازي. ويمكن للطالب الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للعام الدراسي للفرع العلمي من خلال الرابط هنــــــــــا.