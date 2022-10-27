تراند اليوم : مسلسل ستيليتو الحلقة 42 .. مسلسل ستيليتو الحلقة كامل الحلقات

مسلسل الدراما والرومانسية السوري اللبناني ستيلتو الموسم الاول الحلقة 42 الثانية والاربعون من بطولة كاريس بشار وسامر المصري وديمة قندلفت وقيس شيخ نجيب.

ويعتبر مسلسل ستيلتو من ضمن المسلسلات الجديدة والتي تمتاز بقصتها المختلفة، كما انه سيتم عرض المسلسل خلال فترة قصيرة ليتمكن المتابعين من شاهدته ومتابعته، ونعرض لكم في هذا المقال ابطال مسلسل ستيليتو 2022 وموعد العرض.ابطال مسلسل ستيليتو 2022 وموعد العرض

هناك العديد من الممثلين الكبار الذين شاركوا في مسلسل ستيليتو، ويوجد مجموعة من الممثلين السوريين وكذلك اللبنانيين مشاركين ضمن هذا المسلسل، ونعرض لكم ابطال مسلسل ستيليتو 2022 وموعد العرض.

تعتبر الفنانة السورية كاريس بشار من المشاركين في المسلسل.

وكذلك الفنانة السورية ديمة قندلفت.

وتشارك أيضاً الفنانة اللبنانية ريتا حرب .

والفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات.

ويشارك الممثل اللبناني بديع أبو شقرا.

الممثل السوري سامر المصري.

كذلك الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

الممثل اللبناني كارلوس عازار.

كما أن هناك عدة ممثلين مشاركين في هذا المسلسل ومنهم ميشال علي و نور حوراني و امل طالب وغيرهم.

موعد عرض مسلسل ستيليتو

يبحث الكثير من الأفراد عن الموعد الذي سيتم فيه عرض مسلسل ستيليتو، حيث يتشوق المشاهدين من أجل متابعة المسلسل، ونقدم لكم موعد عرض مسلسل ستيليتو.

قام موقع شاهد نت التابع لقنوات ام بي سي السعودية بالإعلان عن بدء عرض مسلسل ستيليتو الجديد.

كما أن الموقع أكد على أن العرض الحصري سيكون غبر الموقع الرمسي على الانترنت.

ويبدأ عرض المسلسل وذلك منذ يوم الأحد في 4 سبتمبر.

ويذكر أن هناك إعلان عن المسلسل من خلال فيديو برومو وهو كنوع من الدعاية والإعلان عن المسلسل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من التوقعات بنجاح مسلسل ستيليتو وذلك لأن قصة المسلسل فيها غموض ورومنسية معاً، كما أن الممثلين من الممثلين الكبار الذين لديهم مواهب عظيمة.

قصة مسلسل ستيليتو

يتسائل الكثير من الأفراد عن القصة الكامل لمسلسل ستيليتو التي قدم تشوقهم لمتابعة المسلسل وانتظار حلقاته، ونعرض لكم قصة مسلسل ستيليتو.