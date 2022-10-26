تراند اليوم : تعرف على الفوائد المدهشة للزعتر في الشتاء

يعد الزعتر من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية للإنسان وخاصة خلال فصل الشتاء، ولأن الكثير لايعلمها جيدا، تقدم الدكتورة هبة العالم، استشاري الطب البديل، أهم الفوائد لعشبة الزعتر والتي تجعلك تستخدميها دائما.

1-يساعد الزعتر في خفض ضغط الدم والذي يمكنك استخدامه بديلا للملح في الطعام لن يؤثر على الطعم.

2-يعتبر الزعتر مضادا حيويا طبيعيا، فهو يعالج السعال وحالات الالتهاب الرئوي، لذا تناولي مزيدا من الزعتر في الأيام شديدة البرودة، ويمكنك أيضا شرب كوب من الزعتر المغلي.

3- يمنح الجسم الكمية التي يحتاجها من الفيتامينات وخاصة فيتامين C وفيتامين A، وبالتالي فهو يزيد من مناعة جسمك، ويقوي النظر ويعزز من صحة الجلد.

4-يعتبر الزعتر من أفضل العلاجات لتصلب الشرايين وأمراض السرطان المختلفة وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.