تراند اليوم : تعرف على الفوائد البدنية لأوضاع الصلاة

الصلاة هي أحد المتطلبات الخمسة الأساسية التي يلتزم بتأديتها المسلم. و للصلاة أولوية قصوى في القرآن الكريم. هناك فوائد كثيرة للصلاة وصفها في الله في كتابه القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)، ومن المؤكد أن الصلاة تقيد عمل الفحشاء كما ورد في سورة لقمان نقرأ أنه عندما حضر لقمان لتقديم المشورة لابنه، أولا وقبل كل شيء كان لتذكير ابنه

قال اللّه تعالى: "يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(17) "لقمان

وفقا لحديث يقال أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال "إن في الصلاة شفاء، و حقا هناك علاج في الصلاة". وفقا لعلماء المسلمين، أن المسلم الذي يقيم الصلاة بانتظام لديه فرصة ضئيلة للغاية للحصول على التهاب المفاصل ونحن نمارس تمارينا للعظام والمفاصل بينما نقيم الصلاة.

في ضوء هذا الحديث سنسعى لوصف بعض الفوائد العظام من الصلاة:

1- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يقلل نسبة الكوليسترول في الجسم. فالكوليسترول يسبب فشل القلب والسكتات الدماغية والسكري والعديد من الأمراض الأخرى. ومن المعروف أن الناس في المهن التي تتطلب ممارسة جسدية لديها كمية أقل من الكوليسترول في أجسامهم. ولذلك فإن الصلاة مصدر للتمارين الجسدية النتظمه يوميا وبالتالي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول.

2- فالصلاة أيضا تعتبر من أفضل أنواع الرياضة لمنع عسر الهضم. في الصباح عندما تكون المعدة فارغة، لا بد للمسلم أن يقيم عددا أقل من الركعات بينما في المساء بعد العشاء يقيم المسلم عددا إضافيا من الركعات.

3- في بداية الصلاة من خلال تقديم التكبير تحرك عضلات اليد والكتف وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق الدم نحو الجذع.و الإقامة أيضا تؤدي وظيفة مماثلة.

4- و في وضع التشهد فإن مفاصل الفخد والكوع والركبة والعمود الفقري والمعصم تتحرك في طريقة توفر شكلاً من أشكال الاسترخاء إلى الجسم بأكمله، وأيضاً يتم تطبيق الضغط على أجزاء الجسم كما لو كان نوعاً من التدليك الذي يطلق ويقلل من التوتر.

5- أهم وضع في الصلاة هو السجدة حيث أننا نلمس الأرض مع جبهتنا. هذا الموقف يزيد إمدادات جديدة من الدم إلى المخ. و هناك بعض أشكال اليوغا تعتمد على الوقوف على الرأس لنفس الغرض.

6- يعتبر القلب أيضا أهم جهاز في الجسد. فإنه يوفر دماء جديدة إلى جميع أنسجة الجسم. و هذه الحركات الجسدية أثناء أداء الصلاة هي مصدر ممتاز من ممارسة تمارين للقلب. و وفقا لحديث الرسول الكريم حيث قال ( صلى الله عليه و سلم ): " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب"

7-ومن الأنسجة الملحوظة في جسدنا هي الغضروف، أنها فريدة من نوعها في كونها الأنسجة الحية بدون أي إمدادات للدم مباشرة. و الطريقة الوحيدة التي تستقبل بها المواد المغذية والأكسجين هي عن طريق حركات المفاصل.

ولكن البكتيريا والفيروسات تجد ملاذا آمنا في المفاصل والغضاريف وحيث أنه لا يوجد خلايا للدم يمكن أن تصل إليهم، ففي معظم الحالات لا يمكن للأجسام المضادة أيضا أن تصل إليهم. ولكن قوة ضخ الدم عن طريق الحركات الجسدية في الصلاة تدفع الدم إلى المفاصل والغضاريف لذا فإن الصلاة، لديها العديد من الفوائد للعظام و الغضاريف لجميع المسلمين.

ولذلك يتوجب عليك في المرة القادمة التي تقيم فيها الصلاة أن تشكر الله عز وجل أنه جعلك مسلم.