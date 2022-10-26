تراند اليوم : عصير الملفوف يشفي من 100 مرض

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يعتبر الملفوف من أكثر الخضروات المفيدة والمستعملة كطبّ بديل لأمراض عديدة. نقدّم إليكِ لائحة من أهمّ فوائد عصير الملفوف الذي نحصل عليه من كميّات كبيرة من هذه الخضرة المفيدة:
• إنّه غنيٌّ بالمعادن الأساسية لصحّة الجسم بالإضافة إلى أنّه يحتوي على كميّات كبيرة من الفيتامين سي ويو (كلوريد-ميثيل-ميثيونين-سالفونيام).
• يعتبر عصير الملفوف مضاداً طبيعياً للبكتيريا ويستعيد الكثير من الفيتامينات والمعادن التي كان قد فقدها الجسم لهذا يُنصح به المرضى المصابين بفقر الدم.
• للملفوف خصائص مدرّة للبول إذ يعمل كمليّن طبيعي، بالإضافة إلى أنّه مفيد لقرحة المعدة والإمعاء.
• يساعد عصير الملفوف في تخفيف السعلة ومعالجتها.
• تنخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون عند الأشخاص الذين يتناولون الملفوف مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع، من عند أولئك الذين لا يفعلون.
• يعتبر عصير الملفوف المخلل دواءً قوياً لإلتهابات الأذن وفقدان السمع.
• يعتبر المزيج من عصيري الملفوف والجزر مفيداً للأشخاص الذين يعانون من نقص في الكالسيوم وترقّق العظام.
• يمكن استعمال عصير الملفوف كدواء للإمساك وهو ينظّف الإمعاء.