تراند اليوم : عصير الملفوف يشفي من 100 مرض

يعتبر الملفوف من أكثر الخضروات المفيدة والمستعملة كطبّ بديل لأمراض عديدة. نقدّم إليكِ لائحة من أهمّ فوائد عصير الملفوف الذي نحصل عليه من كميّات كبيرة من هذه الخضرة المفيدة:

• إنّه غنيٌّ بالمعادن الأساسية لصحّة الجسم بالإضافة إلى أنّه يحتوي على كميّات كبيرة من الفيتامين سي ويو (كلوريد-ميثيل-ميثيونين-سالفونيام).

• يعتبر عصير الملفوف مضاداً طبيعياً للبكتيريا ويستعيد الكثير من الفيتامينات والمعادن التي كان قد فقدها الجسم لهذا يُنصح به المرضى المصابين بفقر الدم.

• للملفوف خصائص مدرّة للبول إذ يعمل كمليّن طبيعي، بالإضافة إلى أنّه مفيد لقرحة المعدة والإمعاء.

• يساعد عصير الملفوف في تخفيف السعلة ومعالجتها.

• تنخفض نسبة الإصابة بسرطان القولون عند الأشخاص الذين يتناولون الملفوف مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع، من عند أولئك الذين لا يفعلون.

• يعتبر عصير الملفوف المخلل دواءً قوياً لإلتهابات الأذن وفقدان السمع.

• يعتبر المزيج من عصيري الملفوف والجزر مفيداً للأشخاص الذين يعانون من نقص في الكالسيوم وترقّق العظام.

• يمكن استعمال عصير الملفوف كدواء للإمساك وهو ينظّف الإمعاء.