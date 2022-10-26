تراند اليوم : طريقة تحضير اللحم المشوي على الطريقة الكويتية

مدة التحضير: 15 دقيقة

عدد الوجبات: 4

المقادير:

رطل من لحم البقر المقدد2

ملح كوشير وبهار

3 فص ثوم مقطع

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

¼ ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة عصير البرتقال

1 ½ ملعقة صغيرة قشر الليمون المبشور بالإضافة إلى 1 معلقة طعام كبيرة عصير الحامض وشرائح الليمون الحامض للزينة.

1 بصلة مقسمة نصفين ومقطعة شرائح رفيعة.

2 معلقة طعام من شيري الجاف أو يمكن استبداله بمرق الدجاج أو خل التفاح.

طريقة التحضير:

نحضر لحم البقر مع كوبين من الماء و 1 ¼ معلقة صغيرة من الملح لتغلي في 12 انش بمقلاة غير لاصقة على درجة حرارة فوق المتوسطة.نخفض درجة الحرارة ونغطي المقلاة ونتركها مدة ساعة على نار هادئة حتى تنضج ويصبح اللحم طريا ( تفحص اللحم كل 30 دقيقة وأضف الماء بحيث يغمر ثلث اللحم ).

نزيل غطاء المقلاة ونرفع الحرارة للمتوسطة ونتركها مدة بين 3-8 دقائق حتى يتبخر الماء ويبدأ لحم البقر بالاستواء .

ننقل اللحمة بواسطة ملعقة مزدوجة وننقل لحم البقر إلى صفيحة الخبز محددة الحواف نصفي الدهن بواسطة الملعقة (المصفاية) ونحتفظ به جانباً . نشطف المقلاة ونجففها بالمناشف الورقية ونضع ورقة من رقائق الألمونيوم على لحم البقر وباستخدام مدقة اللحم ونقطع لحم البقر إلى قطع سميكة 1/8 اينش ونزيل أي قطعة كبيرة من الدهون.نخلط الثوم والزيت والكمون في وعاء عميق ونخلط عصير البرتقال مع قشر الليمون الحامض والعصير في وعاء آخر.

نسخن 1 ½ ملعقة صغيرة من الدهن الذي تركناه جانباً في مقلاة فارغة على نار عالية عندما يبدأ بالغليان نضيف البصل 1/4 ملعقة صغيرة ملح نقوم بالطهي والتحريك بشكل مستمر مدة بين 5-8 دقائق إلى أن يصبح لون البصل بني ذهبي .نضيف الشيري أو البديل مع ¼ كوب ماء ونطبخهم مدة 2 دقيقتين حتى يتبخر الماء ثم ننقل البصل إلى وعاء ونعيد المقلاة إلى الطهي على نار عالية مع إضافة 1 ½ ملعقة من الدهن المتبقي نتركه حتى يبدأ بالغليان . نضيف لحم البقر نطبخه مدة 2 – 4 دقائق مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه بني ذهبي غامق ومقرمش.

نخفض الحرارة لدرجة منخفضة ونقوم بتحريك اللحم إلى زاوية مقلاة الطهي ونضيف خليط الثوم إلى المنتصف ونطبخه مدة 30 ثانية مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبياً. نرفع المقلاة من على النار ثم نضيف خليط عصير البرتقال والبصل ونقوم بهرسهم ليمتزج سوياً ولمزيد من المذاق يمكن أن نرش البهارات. تقدم فوراً مع شرائح الليمون الحامض.