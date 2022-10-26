تراند اليوم : طريقة عمل اللحم مع عصيدة الذرة

اللحم مع عصيدة الذرة

*المقادير:

- 2KG من لحم البقر على العظام يتم تنظيفها وتُقطع لقطع بحجم القضمة.

- 4 بضلات، مقطعة

- 6 فصوص من الثوم، (مسحوقة)

- مرقة لحم البقر (الكمية لتغطي اللحوم)

- 100g من الطماطم الخالص

- 3 ملاعق كبيرة من صلصة worchester

- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

- 1 ملعقة كبيرة من الصعتر(الزعتر) المجفف

- 6 أوراق من الغار

- الملح والفلفل حسب الذوق

- الثوم المفروم للرش

- زيت بذور اللفت والزبدة لقلي اللحم

*مقادير صنع الخبز المحمص:

- 5 شرائح من لفات الخبز أو حشوة الخبز الإفرنجي

- 4 فصوص مسحوقة من الثوم،

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- يرش الملح

*عصيدة من دقيق الذرة (الهريس الذرة الإيطالي)

تُطبخ العصيدة من دقيق الذرة وفقا للتعليمات المدوّنةعلى علبتها، وهي لا تستغرق سوى بضعة دقائق.

(ملاحظة: يمكن الإستفادة من بقايا العصيدة من دقيق الذرة، وذلك عبر قطعها لشرائح وقليها. ثم في اليوم التالي، يمكن تقديمها مع صلصة الطماطم)

*طريقة التحضير:

- إبدئي بتشريح الخبز وخلطه مع الملح والزيت والثوم من قبل.واشويه في الفرن حتى يصبح لونه متموجاً ثم ضعيه على سلك حديدي حتى لا يطرى.

- إقلي اللحم مع الزبدة والزيت ولكن تأكدي من قلي قطع اللحم على دفعات صغيرة ليتحول لونها جميعاً إلى البني. إرفعيهم مع ملعقة تصفيهم وضعيهم في صحن.

- الآن إقلي البصل والثوم حتى يصبح طرياً ثم يعاد اللحم إلى القدر. وتصب فوقه المرقة وجميع المكونات المتبقية.

- يترك على نارٍ خفيفة لمدة 2-3 ساعات حتى ينضج اللحم

*طريقة التقديم:

يُسكب في صحن، ويُرش عليه الثوم المعمِّر المقطع والخبز المحمص، ويُقدَّم مع عصيدة من دقيق الذرة أو البطاطا المهروسة.