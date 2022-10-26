تراند اليوم : طريقة عمل اللحم مع عصيدة الذرة

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اللحم مع عصيدة الذرة
*المقادير:
- 2KG من لحم البقر على العظام يتم تنظيفها وتُقطع لقطع بحجم القضمة.
- 4 بضلات، مقطعة
- 6 فصوص من الثوم، (مسحوقة)
- مرقة لحم البقر (الكمية لتغطي اللحوم)
- 100g من الطماطم الخالص
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة worchester
- 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- 1 ملعقة كبيرة من الصعتر(الزعتر) المجفف
- 6 أوراق من الغار
- الملح والفلفل حسب الذوق
- الثوم المفروم للرش
- زيت بذور اللفت والزبدة لقلي اللحم
*مقادير صنع الخبز المحمص:
- 5 شرائح من لفات الخبز أو حشوة الخبز الإفرنجي
- 4 فصوص مسحوقة من الثوم،
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- يرش الملح
*عصيدة من دقيق الذرة (الهريس الذرة الإيطالي)
تُطبخ العصيدة من دقيق الذرة وفقا للتعليمات المدوّنةعلى علبتها، وهي لا تستغرق سوى بضعة دقائق.
(ملاحظة: يمكن الإستفادة من بقايا العصيدة من دقيق الذرة، وذلك عبر قطعها لشرائح وقليها. ثم في اليوم التالي، يمكن تقديمها مع صلصة الطماطم)
*طريقة التحضير:
- إبدئي بتشريح الخبز وخلطه مع الملح والزيت والثوم من قبل.واشويه في الفرن حتى يصبح لونه متموجاً ثم ضعيه على سلك حديدي حتى لا يطرى.
- إقلي اللحم مع الزبدة والزيت ولكن تأكدي من قلي قطع اللحم على دفعات صغيرة ليتحول لونها جميعاً إلى البني. إرفعيهم مع ملعقة تصفيهم وضعيهم في صحن.
- الآن إقلي البصل والثوم حتى يصبح طرياً ثم يعاد اللحم إلى القدر. وتصب فوقه المرقة وجميع المكونات المتبقية.
- يترك على نارٍ خفيفة لمدة 2-3 ساعات حتى ينضج اللحم
*طريقة التقديم:
يُسكب في صحن، ويُرش عليه الثوم المعمِّر المقطع والخبز المحمص، ويُقدَّم مع عصيدة من دقيق الذرة أو البطاطا المهروسة.