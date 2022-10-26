تراند اليوم : أطعمة ومشروبات لتخفيف ألم الولادة

نقدم لكِ سيدتي بعض النقاط المرتبطة بالأغذية والمشروبات المسكّنة لآلام الولادة:

- عليكِ بالماء، الذي يعدّ المشروب الأكثر فائدة والأقل سعرات حرارية، بالإضافة لمقدرته العظيمة على تخليص الجسم من السموم وطرد الآلام والتشنجات.

- الأغذية الغنية بالألياف تعدّ الأساس؛ ذلك أنها بالإضافة لفوائدها الغذائية الجمّة، فإنها تفرّغ الجسد من الفضلات وتساعد على إخراجها، لاسيما إن تُوّجت بالحبوب الكاملة والشوفان والنخالة.

- من الضروري تناول مشتقات الألبان؛ لمقدرتها الكبيرة على إمداد الجسم بالكالسيوم لاسيما في مراحل حساسة كالوضع والرضاعة، لكن حاولي أن تختاري المشتقات قليلة الدسم والخالية من السكر.

- لا تنسي الأغذية الغنية بالحديد؛ لتعويضك عن الدم الذي فقدتهِ، مثل اللحوم الحمراء والعضوية والسبانخ وصفار البيض.

- تناولي المشروبات الدافئة لاسيما القرفة؛ ذلك أنها تساعدك على التخلص من الدم الفاسد بعد الولادة، بالإضافة لفوائدها الغذائية الكثيرة.

- اجعلي زيت الزيتون خياركِ الدائم سواءً للأطعمة أو التدليك أو حتى العناية ببشرتكِ وشعركِ بعد تعب الولادة والحمل.

- تناولي الأطعمة الغنية بالأوميغا والفيتامينات لاسيما فيتامين دال. مثل سمك السلمون على وجه التحديد. إن لم تقدري على ذلك قومي باستشارة طبيبك حول تناول هذه العناصر عبر الحبوب المباعة في الصيدليات.

- لا تغفلي قدرة الكرز على تسكين الآلام، والزنجبيل كذلك الأمر.