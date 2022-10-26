تراند اليوم : استخدمى الأناناس الطازج لنقاء بشرتك

1- يعتبر الأناناس حلاً أمثل للتخلص من البثور: نظراً لغناه بالفيتامين C، يمكن استخدام الأناناس والاستفادة من فوائده سواء بتناوله أو من خلال الاستخدام الخارجي للتخلص من البثور وغيرها من المشكلات الجلدية .

2- يجعل بشرتك أكثر شباباً: يساعد الاناناس على تنشيط توليف الكولاجين في الجسم مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها. كما أن وجود الأحماض الدهنية مع الفيتامين C يساعد على تجدد الخلايا والأنسجة. حاولي أن تضعي عصير الاناناس الطازج على وجهك بعيداً عن عينيك واتركيه لمدة 10 دقائق ولاحظي الفرق.

3- تقشير طبيعي للبشرة: يمكن أن تعتمدي على قطع الأناناس المهروسة لتقشير البشرة فتقضين بذلك على الجلد الميت وتنشطين الدورة الدموية. كما يكافح ذلك البهتان والشحوب في وجهك.

4- تكافح تشقق القدمين: إذا كنت تعانين من تشقق القدمين، ما عليك إلا أن تلجأي إلى الاناناس الذي يعطيها ملمساً ناعماً ويجعلها أكثر إشراقاً. كما ترتاحين من الالتهابات والتورّم.

5- تقوّي الاظافر: بسبب نقص الفيتامين A تتكسّر أظافرك وتضعف. كما ان نقص الفيتامين "ب"يؤدي إلى تشقق الاظافر. لا تحتاجين إلى اللجوء إلى الفيتامينات المتعددة لمكافحة هذه المشكلة، بل يكفي أن تلجأي إلى الأناناس سواء بتناوله أو بدهنه على الأظافر فيقويها ويقضي على الالتهابات.

6- لبشرة رطبة ومشرقة: تبدو البشرة الجافة باهتة وتفتقد إلى الجاذبية. استعملي الاناناس لترطيبها. امزجي 3 ملاعق من الأناناس المهروس مع البيض وقليل من الحليب وضعي المزيج على بشرتك الجافة واتركيه بضع دقائق. اغسليه جيداً بعدها ولاحظي رطوبة بشرتك ونضارتها.

7- علاج طبيعي لتشقق الشفتين: عند استعمال الأناناس مع زيت جوز الهند يمكن معالجة حالة تشقق الشفتين نظراً لميزاتهما في ترطيب الجلد وتغذيته.

8- للوقاية من تساقط الشعر: يعتبر الفيتامين C اساسياً في الوقاية من تساقط الشعر كونه من مضادات الاكسدة الفاعلة. ويعتبر الأناناس مصدراً مهماً له. تناولي قطع الأناناس أو يمكن أن تتناوليه كعصير للاستفادة منه وحماية شعرك من التساقط.