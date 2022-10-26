تراند اليوم : تعرفي على أهمية البيض للأطفال

تعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الدقيقة جدًّا وعليك الإنتباه إلى أدقّ التفاصيل والتأكد من أن طفلك يحصل على الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها.

تتعدّد كثيرًا فوائد البيض على صحة الطفل ومن أهمها:

يساعد على نمو الطفل : يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على نمو الطفل ويسمح بإنتاج خلايا جديدة في الجسم.

يقوي النظر : يعتبر البيض غنيًا بمادتي اللوتين والزياكسانثين اللتين تقوّيان نظر الطفل وتحدّان من تعرّضه لمشكلة البقعة الصفراء.

يساعد في بناء أغشية الخلايا : يحتوي البيض على نحو 100 ميكروغرام من الكولين الذي يعتبر مهمًا من أجل بناء أغشية الخلايا و تطور الدماغ .

يقوّي العظام : يعتبر البيض غنيًا بالفيتامين سي الذي يبقي عظام الطفل قوية.

يبقي الشعر بصحة جيدة: يحتوي البيض على 9 أنواع من الأحماض الأمينية التي تقوّي الأظافر وتبقي الشعر بصحة جيدة.

تأكدي من عدم تناول الطفل أكثر من بيضتين في الأسبوع إذ إن الإكثار من نوع واحد من الطعام قد يؤدي إلى تعرّضه لبعض المشاكل الصحية.