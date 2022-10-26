تراند اليوم : حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الأربعاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الطقس اليوم الجُمعة، وخلال الأربعة أيام المُقبلة مُستقراً، حيث يتواصل تأثر المنطقة بمرتفع جوي، ورياح شرقية بأنواعها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية الباردة، وتبدو فرص الأمطار معدومة، ما عدا نهار السبت، حيث يحتمل تساقط أمطار خفيفة محلية على امتداد السواحل، وذلك نتيجة تشكل سحب ضعيفة ناتجة عن نشوء محدود لحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وفي يومي الأحد والاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا، وتنشط الرياح الشرقية بشكل كبير في الجبال والمناطق الداخلية الاثنين، ما يزيد الشعور ببرودة الطقس في أماكن الظل، وفي ساعات الصباح، وأثناء ساعات المساء والليل، ويُتوقع أن تكون السماء خالية من السحب.

ويوم الثلاثاء المُقبل تنخفض درجات الحرارة بصورةٍ طفيفة، إلا أنها تبقى فوق معدلاتها العامة، ويكون الجو مشمساً إلى غائم جزئي، وتزداد نسبة الرطوبة في الأجواء، ويكون الطقس بارداً صباحاً وليلاً.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأربعاء المُقبل، لتُصبح دون معدلها العامة بدرجة واحدة، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية متفرقة في شمال ووسط البلاد، ويُصبح الجو أكثر برودة ورطوبة.