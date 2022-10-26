تراند اليوم : طريقة عمل القوزة بالأرز واللحم المفروم

طبق اليوم يحمل طعم الأرز الشرقي في الرقاقات التي تعطي نكهة تُذكِّر بقرمشة البقلاوة العربية، مع اللحم المفروم المطبوخ، والمكسرات المقلية والخضار. وهي أقراص مصرورة بالتوابل التي تعطي الأرز طيب المذاق. إليكم الوصفة مع المقادير

القوزة بالأرز واللحم المفروم

*المقادير لـ"12 حبة".

- كوب أرز بسمتي طويل التيلة

- نصف كوب بازيلاء خضراء

- ربع كوب لوبياء رفيعة

- 300 غرام لحم بقري مفروم من دون دهون

- 12 قطعة رقاقات البقلاوة

- حليب وزيت نباتي لتطبيق صرر القوزة

- لوز وفستق حلبي وكاجو وصنوبر للزينة

*مقادير التوابل

- نصف ملعقة صغيرة هال ناعم

- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

- نصف ملعقة صغيرة بهار حلو

- نصف ملعقة صغيرة 7 بهارات

- ملعقة صغيرة ملح



*طريقة التحضير:

*تحضير الحشوة:

- ابدأي بقلي المكسرات، كلٍ على حدة، في ربع كوب زيت نباتي، ثم اتركيها جانباً.

- أضيفي اللحم المفروم إلى الزيت نفسه.

- أضيفي نصف كمية التوابل إلى اللحم، واتركيه حتى ينضج.

- أضيفي البازيلاء واللوبياء إلى اللحم، وقلّبي الخليط لدقيقتين.

- ضعي الأرز بعد غسله فوق الخليط، ثم أضيفي الباقي من التوابل، وحركي الخليط لتمتزح مكوناته.

- أضيفي كوب ونصف من الماء المغلي إلى الخليط، ثم خففي النار بعدما يغلي دقيقتين.

- أطفئي النار عندما ينضج خليط الأرز واللحم واتركيه جانباً ليبرد، وبعدها أضيفي المكسرات.

*تحضير الصرّة:

- أفردي وريقات رقاقات البقلاوة.

- استخدمي فرشاة خاصة وادهني جوانب الورقة بالحليب.

- ادهني كاسة متوسطة أو صغيرة (بحسب حجم الرقاقات) بالزيت، وثبّتي قيها ورقة من الرقاقات، ثم املأيها من خليط الأرز واللحم.

- أقفليها وادهنيها بالحليب واقلبيها، وضعيها في صينية الفرن، بعد دهنها بالقليل من الزيت. ضعي على سطح كل قرص القليل من الزبدة.

- اخبزيها على حرارة متوسطة حتى يكتسي وجهها باللون الذهبي.

*طريقة التقديم:

تقدم مع سلطة اللبن المثوّم والخيار، أو مع الفجل والصعتر االأخضر.

