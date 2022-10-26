تراند اليوم : تعرف على شخصيتك من فترة خطوبتك

الفترة التي تربط أي ثنائي قبل الزواج تعني الكثير عنهما، وفترة الخطوبة تحديداً تعني الكثير فيما يتعلّق بمدتها. من بضعة أسابيع إلي بضع سنوات، يقول الاختصاصيون في مجال العلاقات عن فترة الخطوبة كفرد وكثنائي.

- ثلاثة أسابيع

تعني الكثير من الأمور، كأن تكوني شخصاً مندفعاً، أو تخافين الخسارة، أو حتى محافظة ومتدينة وترغبين في الأمور بشكل واضح ومريح.

- ثلاثة أشهر

تسعين للمحافظة على بساطة الأمور والابتعاد عن التعقيد، أي إنكما ثنائي يكرهان المسار الطويل للأمور ولا تريدان المماطلة في تفاصيل التخطيط للزفاف، وحريصان على إنهاء جميع التحضيرات في غضون 12 أسبوعاً.

في أغلب الأحيان، لا يكون زفاف بعد 12 أسبوعاً كبيراً، ولكنه سيكون لكما وعنكما.

- ستة أشهر

عموماً، عروس الستة أشهر ليست متكلفة ولكنها ستسعد عريسها جداً.

فلديك خلال 6 أشهر وقت كافٍ كي تعثري على مكان تقيمان فيه حفل الزفاف وهذا يعني أن العروس مهتمة بتفاصيل زفافها، ولكنها في الوقت نفسه لا تبالغ في التفاصيل، أو تخطط لأيّ شيء استثنائي، لأن الوقت محدود.

- عام أو أكثر قليلاً

أخذت آراء الجميع في تنظيم حفل زفافك ولكنه سيكون كبيراً ومهماً! ولكن لا تقلقي، إذ إن دراسة حديثة أثبتت أن حفلات الزفاف التي يحضرها 200 ضيف أو أكثر، تواجه خطراً أقل بـ92% بالطلاق.

- بضع سنوات

هذا الكم من الوقت يدل للأسف على التردد وعدم التأكد من قرار الزواج والارتباط الرسمي. هذا الأمر لا يعني بالضرورة أنكما لا تحبان بعضكما، ولكنكما قد لا تكونان واثقين من قرار الالتزام.