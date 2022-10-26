تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. مباراه مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر مباشر منتخب مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مصر ولبنان

منتخب مصر مباشر ماتش مصر و لبنان مصر ولبنان مباشر بث مباشر مصر مباراة مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر بث مباشر مباراة مصر مشاهدة مباراة مصر مباشر بث مباشر منتخب مصر مباراه مصر مباشر بث مباشر مصر اليوم تنطلق مواجهة فريق مصر ونظيره فريق لبنان في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة كأس العرب المقامة في قطر 2021-2022، المنتخب المصري يبحث عن تحقيق العلامة الكاملة الأولي في مسيرته علي حساب منتخب لبنان، بينما يحاول منتخب لبنان تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنافس.

المنتخب المصري في مواجهة لن تقبل القسمة علي إثنين في المواجهة الأولي له في البطولة ضد المنتخب اللبناني القوي، فهل ينجح الفراعنة في تحقيق إنطلاقة مثالية في هذه البطولة التي يشارك بها الفريق المصري من أجل تحقيق اللقب، أم سيكون هناك نتيجة سلبية، ويأمل المدير الفني كارلوس كيروش أن يكون هناك إنسجام كافي بين لاعبيه في هذه المواجهة الأولي من أجل تحقيق الإنتصار الهام في مسيرته.

يذكر أن هناك عدد من اللاعبين المحترفين المصريين سيغيبوا عن هذه المواجهة القوية ضد منتخب لبنان، وعلي رأسهم اللاعب الكبير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وأيضا أحمد ياسر ريان ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

المنتخب اللبناني الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات الآسيوية الأخيرة رغم الهزيمة الأخيرة له ضد الإمارات يطمح إلي تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة ضد الفراعنة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أولي، وتطور مستوي منتخب الأرز بصورة كبيرة وهذا ما شاهدناه في التصفيات عندما لعب ضد إيران لقاء قوي للغاية وكان منتصر لآخر الوقت، ولكن المنتخب الإيراني نجح بالفوز في آخر الدقائق.